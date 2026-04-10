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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Com uma única condição... Robertson se aproxima de um gigante inglês

A. Robertson
Liverpool
Tottenham
Premier League
Scotland
England

O Liverpool perde seu craque em uma transferência sem custos

Andy Robertson, lateral do Liverpool, está prestes a se transferir para um grande clube inglês em uma transferência gratuita no próximo verão.

O Liverpool anunciou, na noite de quinta-feira, que Robertson, de 32 anos, deixará o time assim que seu contrato terminar no final da temporada atual, encerrando uma trajetória de nove anos repleta de conquistas em Anfield.

O Tottenham havia mantido conversações para contratar o jogador da seleção escocesa em janeiro passado, mas a diretoria do Liverpool acabou recusando sua saída no meio da temporada.

De acordo com o jornal britânico “The Athletic”, o Tottenham Hotspur está de fato perto de contratar Robertson em uma transferência gratuita no próximo verão, desde que o clube londrino consiga garantir sua permanência na Premier League.

Devido ao total foco de Robertson no Liverpool, o acordo entre o jogador e o Tottenham ainda não foi finalizado, diante do forte interesse de outros clubes europeus.

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O jornal britânico destacou que o trabalho realizado pelo Tottenham no mercado de transferências de inverno e a atratividade da oferta para Robertson colocam o clube londrino em uma posição ideal para concluir a negociação, caso evite o rebaixamento.

O Tottenham ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, faltando sete partidas para o fim da temporada.

Leia também: Seguindo os passos de Mohamed Salah... Liverpool perde seu segundo craque no verão

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