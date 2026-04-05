Com um golpe de ferro e um golpe de esquerda implacáveis... Caroline Dubois derrota Terry Harper em uma noite histórica

A britânica Caroline Dubois conquistou o título unificado de campeã mundial dos pesos leves após vencer por pontos sua compatriota Terry Harper, em uma luta acirrada realizada no Olympia Hall, na capital britânica Londres, somando assim o título da Organização Mundial de Boxe ao título do Conselho Mundial de Boxe.

A luta, aguardada pelos fãs do esporte há semanas, começou em ritmo moderado antes de Dubois impor seu domínio gradualmente, conseguindo derrubar Harper no sexto assalto após uma série de golpes precisos, com destaque para um jab seguido por um forte gancho de esquerda.

Leia também: Entre Marrocos e a França... A decisão de Bouadi com a “mão de Zidane”

Apesar de ter sofrido uma lesão grave acima do olho esquerdo em consequência de uma colisão de cabeças no oitavo assalto, Harper demonstrou grande espírito de luta e continuou a lutar até o décimo e último assalto, em meio a grande torcida da galera.

A luta terminou com a decisão dos juízes a favor de Dubois, com pontuações de 98-91, 97-92 e 98-91, garantindo sua décima terceira vitória na carreira sem nenhuma derrota, contra um empate, enquanto o histórico de Harper ficou em 16 vitórias, 3 derrotas e 2 empates.

Após a luta, Dubois disse em declarações à rádio britânica: “Tentei aumentar o ritmo, mas Terry é uma adversária muito difícil; ela se movia com inteligência, e eu tive que impor o ritmo”.

E acrescentou: “Sinto que meu nível caiu um pouco no final, mas estou melhorando a cada vez. Ela é uma campeã e não gosta de perder, assim como eu. A melhor venceu esta noite, e espero que ela me dê o respeito que mereço”.

Leia também: Pérez explode após derrota para o Mallorca... Mensagem inflamada agita o vestiário do Real Madrid



O histórico ginásio de Kensington testemunhou o retorno das lutas pelo título mundial após uma longa ausência, já que havia sediado confrontos entre lendas do boxe britânico na década de 1990.

Harper entrou no ringue com grande confiança, apoiada pela torcida de sua terra natal, Yorkshire, enquanto Dubois recebeu uma recepção calorosa do público londrino. Ela é conhecida desde a infância por sua grande paixão pelo boxe, a ponto de fingir ser um menino para poder praticar o esporte em seus primeiros passos.

A luta testemunhou momentos de tensão entre as duas boxeadoras desde a fase de preparação, depois que trocaram declarações contundentes, chegando a um empurrão físico durante uma coletiva de imprensa prévia ao confronto, o que aumentou a expectativa antes do encontro.

Leia também: “Conduta antiética”… Hakimi usa o cartão de Madrid para pressionar o Paris



Embora os primeiros rounds não tenham correspondido às expectativas, Dubois conseguiu impor seu ritmo graças ao foco nos golpes direcionados ao corpo, antes de incendiar a arena no sexto round ao derrubar sua adversária.

Nos sétimo e oitavo assaltos, Dubois continuou a pressionar usando sua forte mão esquerda, enquanto o sangue jorrava do corte de Harper, que resistiu bravamente até o fim.

Apesar das tentativas de Harper no último round de reverter o resultado, a superioridade de Dubois era evidente, garantindo o título e confirmando sua posição como uma das maiores estrelas do boxe feminino no mundo.