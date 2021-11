Com qualidade e velocidade, Matheuzinho se firma no Flamengo e empolga comissão técnica

Autor de um dos gols do Flamengo no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na última segunda-feira (8), Matheuzinho vem se destacando com a camisa do Flamengo. Aos 21 anos, o lateral já disputou 51 jogos na atual temporada, ganhou admiração do técnico Renato Gaúcho, da comissão técnica e de jogadores experientes do elenco.

O treinador, inclusive, já indicou várias vezes para a diretoria que o lateral tem um grande futuro pela frente. Além da técnica, ele chama a atenção do Departamento de Saúde e Alto Rendimento, o Desar, pela velocidade (mais de 36km/h) e distância percorrida em alta intensidade (média de 1.110 metros) nos treinos e jogos.

Desde que desembarcou no Flamengo, Matheuzinho tem mostrado personalidade e liderança. Na base, chegou a ser capitão do time na Libertadores de juniores, disputada em 2020. O relacionamento com o experiente Isla, titular da posição, é excelente. Quem acompanha de perto, relata que estão sempre conversando ou brincando um com outro, seja no CT ou nas viagens.

Recentemente, quando Isla foi bastante cobrado por algumas partidas abaixo, Matheuzinho foi um dos primeiros a externar apoio ao lateral e repudiar as críticas exageradas. Em entrevistas, ele também costuma mostrar o respeito pelo chileno e diz que precisa ter paciência para esperar a sua vez.

Apesar de não ser o titular absoluto da posição, é o quarto do elenco com mais jogos na temporada somando sete assistências e um gol. É também o oitavo jogador em minutagem, uma posição acima de Isla, que é regularmente convocado para a seleção chilena. Ao lado de Michael, Matheuzinho é o segundo jogador mais utilizado vindo do banco, foram 21 vezes, sendo 14 com Renato Gaúcho.

Nesta quinta-feira (11), diante do Bahia, Matheuzinho será novamente titular na lateral-direita do Flamengo, já que Isla está na seleção chilena. Com 54 pontos, 11 a menos que o líder Atlético-MG, o time carioca ainda sonha com o título brasileiro.