Com Montiel na mira, Palmeiras prioriza duas contratações: lateral-direito e atacante

Com a chance de levar quase R$ 200 milhões em premiações, Verdão já iniciou o planejamento da próxima temporada

Campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras já começou a traçar o planejamento da próxima temporada. Sem muito alarde. A Goal apurou que a comissão técnica alviverde definiu duas posições prioritárias para reforçar o elenco: um lateral-direito e um atacante.

Na ala, o Verdão sonha com a contratação de Gonzalo Montiel, do River Plate, com quem duelou na semifinal da competição sul-americana e tem contrato apenas até junho deste ano. Alvo recente da Roma, da Itália, e do West Ham, da Inglaterra, o argentino de 24 anos está avaliado, visto a crise econômica causada pela pandemia, entre 5 e 7 milhões de dólares (R$ 27,5 e 38,3 milhões).

Antes de avançar com a chegada de um novo lateral, o Verdão vai tentar negociar Marcos Rocha ou Mayke. O segundo é aquele que mais tem chance de sair – além de atual reserva, é mais novo em relação ao concorrente (28 contra 32 anos) e, com isso, tem mais espaço no mercado.

Para o ataque, várias opções estão sendo avaliadas internamente, quase todas fora do Brasil. A princípio, não existe ainda um nome favorito. Antes da aquisição de Breno Lopes, que deixou o Juventude e acabou por tornar-se o herói palmeirense no bicampeonato da Libertadores, o clube paulista, vale lembrar, tentou o uruguaio Ignacio 'Colo' Ramírez, do Liverpool Montevideo.

Qualquer movimentação de mais impacto no meio-campo ofensivo, por exemplo, vai depender especialmente da saída de Lucas Lima, que, aos 30 anos, tem um dos maiores salários do grupo e contrato até dezembro de 2022.

O Palmeiras já garantiu 22,5 milhões de dólares (R$ 123 milhões) com a conquista sul-americana e pode abocanhar mais R$ 72 milhões com o eventual título da Copa do Brasil (somente a vitória na final diante do Grêmio é garantia de R$ 54 milhões).