Admirador, Abel Ferreira leu livro de Marcelo Gallardo antes da semifinal

Na conversa pós-jogo, português chamou o rival de 'especial' e valorizou dois pontos: identidade e plasticidade técnica

por 3 a 0 na e derrota por 2 a 0 no Brasil. O viveu uma montanha-russa de emoções para eliminar o na . O preparo do para chegar à final passou por um longo e árduo trabalho de estudo, inclusive com a leitura do livro sobre a carreira de Marcelo Gallardo.

Admirador confesso do treinador argentino, Abel Ferreira comprou e leu EL PIZARRÓN DE GALLARDO: Así armó un River ganador, escrito por Christian Leblebidjian. Mergulhou na carreira vitoriosa do rival antes da semifinal, tendo também assistido aos últimos grandes jogos da equipe na competição sul-americana e recebido um perfil pormenorizado de cada jogador.

“O River tem o melhor time da América do Sul. Estudamos tudo sobre ele [Gallardo]”, revelou um membro da comissão técnica alviverde, à Goal.

Ao término da partida no Allianz Parque, ainda no gramado, o português fez questão de ir ao encontro de Marcelo Gallardo para valorizá-lo. Olhos no olhos. Não poupou elogios. A cena, aliás, foi flagrada pelas câmeras e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

No bate-papo que durou poucos segundos, Abel parabenizou o adversário pelo desempenho “especial” nos últimos cinco anos, sendo campeão sul-americana duas vezes, e destacou duas qualidades marcantes do River Plate: identidade e plasticidade técnica.

Posteriormente, na coletiva de imprensa, Abel Ferreira exaltou publicamente o argentino. Admitiu ter aprendido ainda mais com o comandante do River durante o histórico duelo na semifinal da Copa Libertadores.

"O Gallardo é melhor treinador do que eu, e os jogadores deles são mais experientes do que os nossos. Mas a única maneira de ganhar experiência é assim: vivendo e passando por situações como essa de hoje”, destacou.