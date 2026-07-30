O inglês Marcus Rashford enviou uma mensagem de despedida ao Barcelona, anunciando o fim de sua passagem pelo clube catalão após o término de seu período de empréstimo, diante da decisão da diretoria de não acionar a cláusula de compra de seu contrato junto ao Manchester United.

Rashford publicou uma mensagem em suas contas nas redes sociais, na qual expressou sua gratidão a todos que contribuíram para sua experiência no Barcelona, afirmando que o período que passou no clube permanecerá como um dos capítulos mais marcantes de sua carreira.

Disse o craque inglês: "Sou extremamente grato a todos no clube por terem tornado minha passagem aqui uma experiência positiva e inesquecível. Aproveitei cada momento e guardarei muitas lembranças especiais".

E acrescentou: "Desejo ao clube e a toda a sua torcida muita sorte e sucesso na próxima temporada. Visca Barça!".

Rashford acompanhou sua mensagem com duas fotos: a primeira da camisa do Barcelona que levava seu nome e número, e a segunda de uma de suas partidas com a camisa do time catalão.

Durante seu período de empréstimo, o internacional inglês participou de 49 partidas em diferentes competições, nas quais marcou 14 gols e deu 14 assistências, deixando uma clara marca ofensiva com a equipe.

A mensagem de Rashford teve ampla repercussão entre seus ex-companheiros do Barcelona, já que vários jogadores fizeram questão de se despedir dele, entre eles Raphinha, Gavi e Bernal.

Bernal escreveu em seu comentário na publicação de Rashford: "Desejo a você toda a sorte, meu irmão, foi um prazer dividir o vestiário com um jogador como você".

Assim, Rashford encerra sua passagem pelo Barcelona, após retornar ao Manchester United ao fim do empréstimo, à espera da definição de seu futuro durante a atual janela de transferências de verão.

Leia também:

Por causa de Álvarez: Barcelona recebe notificação oficial de queixa do Atlético e prepara resposta