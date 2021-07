Com Mané Garrincha encaminhado, Flamengo solicita à Prefeitura do Rio ter 10% do público no Maracanã

Rubro-Negro tem como opção mandar jogo em Brasília, pela Copa Libertadores, mas ainda precisa do aval do Defensa y Justicia

A diretoria do Flamengo formalizou um pedido à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para liberar 10% do público no Maracanã. O clube utilizou a final da Copa América entre Brasil e Argentina como exemplo e justificativa para a solicitação. A ideia seria receber o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira (21), com público no estádio.

O Rubro-Negro, no entanto, não encara o pedido com muita otimismo e já deixou encaminhada a possibilidade de manter o jogo em Brasília, que deve dar o aval para o retorno do público nos próximos dias. Mas por estar muito em cima da partida e depender de uma série de questões que envolvem o tema de logística, é preciso que o Defensa y Justicia esteja de acordo com a mudança.

Mais artigos abaixo

Recentemente, em entrevista à Globonews, Eduardo Paes afirmou que se arrependeu ter dado o aval abrir os portões para a final da Copa América.

"Quem errou foi o organizador, mas também erramos ao dar autorização. O meu secretário de saúde, que me comanda neste tema, tem defendido a liberação de eventos. tem um decreto na minha mesa para liberar eventos, com muitas regras, com responsável médico, testes antes e depois. Temo fazer isso porque estamos no Brasil e sábado já tinha até exame falso aparecendo. É um embate permanente entender como controla isso. Na hora que não dá certo, você se arrepende é óbvio. E foi um erro. A gente autorizou e por isso o arrependimento. Não era uma estrutura simples para organizar e estamos avaliando isso", disse Paes em entrevista à Globonews.

O Flamengo encara o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (14), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece na Argentina sem a presença do público. Conforme a Goal trouxe, a decisão da Conmebol em liberar a volta dos torcedores, desde que as autoridades locais aprovassem, não foi bem vista pela CBF. Alguns clubes também não se sentiram confortáveis com a medida e temem pela isonomia da competição.