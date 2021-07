Por público no estádio, Flamengo espera mandar jogo pela Libertadores em Brasília

Rubro-Negro deixou situação bem encaminhada com o governo do Distrito Federal; Prefeitura do Rio ainda avalia possibilidade de liberar torcida

O Flamengo se mobiliza para mandar o jogo diante do Defensa y Justicia, na próxima semana, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no Mané Garrincha, em Brasília. Isso porque o Distrito Federal trabalha para viabilizar a volta do público ao estádio. De acordo com o processo liderado pelo governador Ibaneis Rocha, o Rubro-Negro poderá receber cerca de 18 mil torcedores. A medida deve ser publicada no Diário Oficial até o final da semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia é que a presença de público fique restrita apenas as pessoas que já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 ou a dose única da Janssen. Mulheres grávidas, pessoas com comorbidades e menores de 18 anos não poderá assistir aos jogos. A notícia foi publicamente primeiramente pelo Correio Brasiliense e confirmada pela reportagem da Goal.

Ainda segundo apuração da reportagem, o Flamengo conversa com o Defensa y Justicia sobre a possibilidade de levar o jogo para Brasília. Por estar muito em cima da partida e depender de uma série de questões que envolvem o tema de logística, é preciso que o clube argentino esteja de acordo com a mudança.

Enquanto isso, a Prefeitura do Rio, que vem sofrendo pressão principalmente do Flamengo, avalia a possibilida de liberar a abertura dos portões do Maracanã. A decisão, no entanto, deve levar mais tempo, uma vez que o prefeito Eduardo Paes revelou estar arrependido de ter liberado a presença do público na final da Copa América, no último sábado (10).

"Quem errou foi o organizador, mas também erramos ao dar autorização. O meu secretário de saúde, que me comanda neste tema, tem defendido a liberação de eventos. tem um decreto na minha mesa para liberar eventos, com muitas regras, com responsável médico, testes antes e depois. Temo fazer isso porque estamos no Brasil e sábado já tinha até exame falso aparecendo. É um embate permanente entender como controla isso. Na hora que não dá certo, você se arrepende é óbvio. E foi um erro. A gente autorizou e por isso o arrependimento. Não era uma estrutura simples para organizar e estamos avaliando isso", disse Paes em entrevista à Globonews.

O Flamengo encara o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (14), pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece na Argentina e, pelo menos por enquanto, sem a presença do público. Conforme a Goal trouxe, a decisão da Conmebol em liberar a volta dos torcedores, desde que as autoridades locais aprovassem, não foi bem vista pela CBF. Alguns clubes também não se sentiram confortáveis com a medida e temem pela isonomia da competição.