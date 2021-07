Aval da Conmebol por volta do público pode tirar isonomia dos campeonatos e gera desconforto na CBF

Equipes correm o risco de jogar com torcida fora de casa e sem torcida dentro; entidade máxima do futebol brasileiro desaprova

A decisão da Conmebol de permitir a entrada do público em jogos da Copa Libertadores e da Sul-Americana gerou uma mobilização dos clubes e desconforto com a CBF. No último domingo (11), a entidade comunicou que estava autorizado o retorno dos torcedores aos estádios, desde que as autoridades locais aprovassem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A questão, no entanto, é que não há medidas de equilíbrio. Logo, há riscos de um time ter torcida liberada e o adversário não. O Flamengo, por exemplo, trabalha para receber público diante do Defensa y Justicia, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo da ida, que acontece nesta quarta (14), não haverá presença de torcedores no estádio.

O mesmo pode ocorrer com o Internacional. Os Colorados vão enfrentar o Olimpia, nesta quinta-feira (15), também pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Segundo apuração da Goal, a diretoria do time paraguaio corre contra o tempo para tentar abrir os portões. Em Porto Alegre, no entanto, a discussão está mais lenta e precisaria ser acelerada nos próximos dias para garantir público no jogo da volta, no dia 22 de julho.

O Red Bull Bragantino, que enfrenta o Independiente Del Valle, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, chegou a um acordo diretamente com o clube equatoriano para que não haja público em nenhum dos dois jogos. A avaliação de ambas as equipes é de que não é o momento para a retomada de torcedores nos estádios. O São Paulo, que recebe o Racing em casa, nesta terça-feira (13), não teve tempo hábil sequer para pensar em abrir os portões.

A CBF se sentiu desconfortável com a decisão da Conmebol e desaprova a medida. O desconforto com a entidade começou, inclusive, ao liberarem público para a final da Copa América, que aconteceu no sábado (12). Na ocasião, a confederação brasileira sequer foi comunicada enquanto a AFA já estava ciente antes mesmo do anúncio.

Agora, a CBF sofre pressão do Flamengo para liberar a volta dos torcedores aos estádios durante o Campeonato Brasileiro. A entidade, no entanto, se embasa em números de sua equipe médica e afirma que não é o momento. Havia uma previsão para que os torcedores voltassem aos estádios de forma gradativa a partir de setembro. O regulamento da competição prevê o retorno apenas se todas as cidades que receberão os jogadores estiverem de acordo.