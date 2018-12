Com início de carreira ruim como técnico, Henry admite: Não terei boas férias”

Francês conseguiu apenas três vitórias em 13 jogos no comando do Monaco

Com apenas três vitórias em 13 jogos, o início do trabalho de Thierry Henry como treinador vem o incomodando no Monaco. A equipe, inlusive, termina o ano na penúltima colocação da Ligue 1.

“Nós queríamos sair da zona do rebaixamento antes da parada de inverno. Não foi o que aconteceu. É ruim sair de férias assim. Eu não terei boas férias. Agora temos que trabalhar com o que temos”, afirmou após a derrota para o Guingamp no último sábado (22).

“Eu não estou na cabeça dos jogadores. Nós conseguimos vencer jogando contra o Caen, Amiens. Já aconteceu na minha vida e vai acontecer de novo. Você tem que trabalhar e trabalhar. Os resultados não estão aqui. Ainda há muita coisa a ser feita”, completou.