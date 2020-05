Élber foi inspiração para Lewandowski e torce por recorde no Bayern

O atacante também recordou o épico gol marcado sobre o Real Madrid, em semifinal de Champions League

Você já leu por aqui a opinião forte de Élber a respeito de Philippe Coutinho no Bayern e sobre como a hegemonia dos Bávaros na Alemanha não é saudável para a Bundesliga, além das razões que fazem de Dortmund x Schalke o maior clássico do futebol alemão. Nesta última parte da entrevista com a Goal , o tema abordado pelo ex-atacante é Robert Lewandowski.

O polonês foi contratado em 2014, junto ao , e desde então passou a ser um dos principais nomes do de Munique. Além dos títulos conquistados, os 230 gols marcados só o colocam abaixo de Gerd Müller, com o talvez inalcançável número de 564 tentos, como maior goleador dos Bávaros em todos os tempos.

E segundo revelado por Élber, Lewandowski se inspirou no maior goleador brasileiro do Bayern quando ainda recebia as dicas de seu pai, na .

“Ele me falou que o pai dele acompanhava muito a e dizia para ele: ‘você tem que ser igual a este jogador, o Giovane Élber’. Pô, aí eu peguei e falei pra ele: você não foi nem é igual, você é melhor do que eu!’. É impressionante o foco que ele tem, a tranquilidade que ele tem, a pessoa que ele é... é um cara espetacular”, disse Élber.

Torcida por Champions e recorde quebrado

Mas apesar de ter marcado menos gols do que Lewandowski, Élber tem algo que o goleador polonês ainda não conseguiu: um título de pelo Bayern.

E, por experiência própria, o brasileiro sabe a dificuldade desta missão. Perguntado se era mais fácil Lewandowski superar o recorde estipulado por Gerd Müller, entre 1971-72, como maior artilheiro de uma edição da Bundesliga (40 gols; hoje o polonês soma 25) ou conquistar uma Champions, Élber acredita que a primeira opção é a mais provável.

“Puxa vida... Eu acho que hoje está mais fácil para ele superar o número de gols feitos em uma temporada. Faltam vários jogos e acho que ele pode até chegar nesta marca do Gerd Müller, porque ele é um cara que faz o golzinho dele em quase todo jogo. A Champions já envolve mais coisa, mas eu ficaria, claro, muito feliz se ele superasse a marca do Gerd Müller e conquistasse uma Champions”.

Gol da superação contra o

Na campanha rumo ao título europeu de 2000-01, Élber viveu momentos marcantes. Perguntado, por exemplo, sobre o gol mais especial de sua carreira, o hoje embaixador do Bayern relembrou quando estufou as redes do Real Madrid na vitória por 1 a 0, dentro do Santiago Bernabéu, na ida das semifinais.

A jogada em si não foi o principal, e sim a história de superação que poucos sabem.

“Eu tinha feito uma cirurgia no joelho sete dias antes desta partida. E na hora que chegou no jogo, eu ainda estava com os pontos no joelho. O treinador falou que eu ia ficar no banco, para entrar só se precisasse, mas eu disse: ‘não, não. Eu tô pronto para jogar. Doutor, tira os pontos aqui porque eu quero jogar’”, relembra.

“Tiraram os pontos do meu joelho, e eu entrei no jogo. Falei: ‘nem que eu jogue só o primeiro tempo’. Aí o negócio foi indo, foi indo, e o treinador falou para eu ficar no segundo tempo também. E aí no segundo tempo eu fiz o gol sobre o Iker Casillas. Para mim não foi um dos melhores jogos, mas por tudo o que aconteceu antes pra mim este jogo sempre fica na memória”.