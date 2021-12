Cruzeiro se acerta com Jailson por uma temporada

O Cruzeiro acertou a contratação de Jailson por uma temporada. O goleiro de 40 anos assinar com o clube e se prepara para ser o substituto de Fábio na Toca da Raposa II.

O veterano é visto como um nome experiente e vencedor. O perfil se encaixa no proposto por Vanderlei Luxemburgo para a montagem do elenco de 2022. O atleta soma conquistas relevantes pelo Palmeiras, clube que deixou no início do mês.

Em 104 jogos na Academia de Futebol, o jogador conquistou duas edições de Libertadores, duas de Copa do Brasil, duas do Brasileirão e uma do Paulistão. Ele também foi campeão da Florida Cup no período.

A negociação entre Cruzeiro e Jailson se iniciou depois de o goleiro ter a saída confirmada do Palmeiras. O diretor de futebol Alexandre Mattos, que assumirá o cargo em janeiro de 2022, foi o responsável por conduzir as tratativas nos bastidores.

Jailson chega ao Cruzeiro como o nome ideal para substituir Fábio. O atual titular da posição pensa em encerrar a carreira ao fim da temporada, quando também acaba o seu contrato. A sua ideia é chegar aos mil jogos pelo time de Belo Horizonte - ele soma 976 partidas pela equipe.