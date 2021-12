Qual o patrimônio de Ronaldo Nazário? Fenômeno tem investimentos do Cruzeiro ao mundo do entretenimento

O Cruzeiro e Ronaldo "Fenômeno" Nazário, ex-jogador e campeão do mundo, anunciaram neste sábado (18), que o craque adquiriu 90% do clube mineiro por 400 milhões de reais, segundo a Rádio Itatiaia. Mas não só disso o Fenômeno é dono.

Ronaldo, além de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, é um grande empresário e tem ótimo cuidado com sua renda. O ex-jogador participa ativamente de diversos negócios, bem como contribui com projetos sociais.

A GOAL te mostra os principais negócios de Ronaldo.

Quais negócios Ronaldo tem?

O empreendedor é dono do Real Valladolid, clube da segunda divisão da Espanha, além de ser sócio majoritário da gigante empresa Octagon Brasil, que cuida e patrocina o marketing de diversos clientes, como NBA, Delta (empresa aérea) e Red Bull.

O ex-atleta fundou também, ao lado de outros três sócios, sendo eles Eduardo Baraldi, Otávio Pereira e Gabriel Lima, a empresa Oddz Network, que visa potencializar o mundo do entretenimento, esportivo e cultural, atuando como uma "empresa holding", ou seja, ajuda com a influência da marca "patrocinada".

Quais são os trabalhos sem fins lucrativos de Ronaldo?

Ronaldo participa ativamente de diversos projetos, sem fins lucrativos, que visam ajudar a na qualidade de vida das pessoas em nossa sociedade. Para se ter uma ideia, o craque fundou a Fundação Fenômeno, com o objetivo de realizar projetos voltados para as comunidades no país, bem como contribuir com programas das Nações Unidas.

Ronaldo esteve envolvido em vários empreendimentos de caridade ao longo de sua carreira, incluindo como embaixador da "Boa Vontade" para as Nações Unidas.

O ex-atacante jogou em uma série de partidas de futebol beneficentes, como o jogo contra a pobreza da ONU, que contribuiu com fundos para esforços de ajuda em diferentes países.

Qual o patrimônio de Ronaldo?

Atualmente, estima-se que ex-jogador tenha um patrimônio líquido de aproximadamente 860 milhões de reais, embora os números variem e seja difícil apontar o número exato. Fato é que o craque é um dos atletas mais ricos do país.

A maior parte de seus ganhos ao longo dos anos veio de contratos de futebol e acordos de patrocínio, mas ele também fez muitos investimentos.

Quantos seguidores Ronaldo tem nas redes sociais?

Ronaldo soma mais de 30 milhões de seguidores em suas páginas das redes sociais, como Twitter, Facebook e Instagram, sem contar sua fundação.

Recentemente, o jogador começou a se aventurar no mundo das lives na Twitch, conquistando uma grande audiência em jogos de FPS, futebol e muito mais. Além disso, o craque participou também de uma entrevista no Flow Podcast, o episódio conta com mais de 2 milhões de views no YouTube.

Agora, que comprou o Cruzeiro, o craque terá uma dura missão de equilibrar as contas do clube e, claro, trazer a equipe de volta à elite.