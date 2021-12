Cruzeiro inicia reformulação e já tem cinco reforços confirmados para 2022

A quinta-feira (09) foi de muitas novidades no Cruzeiro, que anunciou um pacotão de reforços visando a temporada 2022 da equipe celeste.

Ao todo foram cinco novos nomes. Vale ressaltar que, segundo noticiado pela GOAL, o Cruzeiro já conta com Alexandre Mattos à frente do departamento de futebol.

O Cruzeiro anunciou os seguintes jogadores: Edu (atacante), Filipe Machado (meio-campista), Fernando Neto (meio-campista), Pedro Castro (meio-campista) e Pará (lateral-direito). Apesar de já terem sido anunciados, os atletas serão registrados apenas após o clube quitar o transferban – a punição imposta pela FIFA por causa de dívidas cruzeirenses com outros clubes do exterior, que impossibilita a Raposa de regularizar novos nomes.

Edu chega ao Cruzeiro depois de uma excelente campanha pelo Brusque, onde marcou um total de 17 gols na Série B para encerrar sua participação como artilheiro do campeonato de acesso.

Já Filipe Machado estava sem contrato desde que havia deixado o próprio Cruzeiro e acertou seu retorno à Toca da Raposa, enquanto o polivalente Fernando Neto chega após passagem pelo Vitória.

Pedro Castro chega ao Cruzeiro depois de ter sido um dos principais nomes do Botafogo na campanha do título da Série B e acesso à Série A. Pará foi um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo e chegou sem custos após ficar sem contrato com o Santos.