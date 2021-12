Alexandre Mattos já negocia em nome do Cruzeiro e busca reforços

O Cruzeiro ainda não confirmou a contratação de Alexandre Mattos para assumir o departamento de futebol, mas segundo apurado pela GOAL o diretor-executivo já trabalha e faz negociações em nome do clube.

A reportagem apurou que as ações recentes da Raposa no mercado da bola contam com a participação ativa do dirigente e do presidente Sérgio Santos Rodrigues. A dupla conversa e busca reforços nos bastidores para encorpar o elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Mattos atuou diretamente na contratação do experiente zagueiro Maicon Roque, de 33 anos. O dirigente conversou com o atleta, que tem passagem de destaque pelo São Paulo, e o convenceu a voltar ao Cruzeiro, time que o revelou.

As ações de Mattos não param por aí. O diretor de futebol também foi preponderante para a contratação de Mateus Silva, zagueiro de 26 anos que ficou livre do contrato com o Ituano. O responsável por indicá-lo, contudo, foi o coordenador técnico Ricardo Rocha. O ex-zagueiro sugeriu o nome a Vanderlei Luxemburgo, que foi o responsável por dar o aval. O dirigente apenas negociou a sua contratação.

Outros jogadores surgem na extensa lista do Cruzeiro e são procurados por Alexandre Mattos. O volante Petros, livre no mercado da bola desde outubro passado, também foi procurado pelo dirigente, mas ainda não deu resposta sobre um possível retorno ao país. Aos 32 anos, o atleta cogita seguir no exterior para a próxima temporada.

A XP Investimentos é fundamental para a contratação de Alexandre Mattos para o Cruzeiro. Um dos líderes da corretora, Pedro Mesquita, foi aos Estados Unidos, onde reside o dirigente atualmente, a fim de conversar sobre a sua volta à Toca da Raposa II. A empresa ainda se responsabiliza por garantir o salário do dirigente, que receberá R$ 150 mil por mês no clube.