Com cara séria, Messi posta foto e não deseja feliz ano novo em suas redes sociais

Curtindo pequenas férias, craque argentino ficou em silêncio sobre 2019

Enquanto vários craques por todo o mundo publicaram fotos e mensagens desejando um feliz 2019 e agradecendo por 2018, Lionel Messi ficou em silêncio em suas redes sociais.

A última publicação do craque foi uma foto dele em pose séria, nesta segunda-feira (31), sem legenda e nada sobre o ano novo.

O camisa 10 curte pequenas férias com a família, antes do retorno das atividades com o Barcelona. O próximo jogo do Barça é neste domingo (6), às 17h45 (de Brasília), fora de casa contra o Getafe, por La Liga.

O Barcelona lidera La Liga com três pontos de vantagem para o Atlético de Madrid, segundo colocado. Em grande fase e voando, Messi é o artilheiro (15 gols) e também o líder de assistências (10) da competição.