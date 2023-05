Cobiçado pela Espanha, Caio Henrique ainda sonha com a seleção brasileira

Lateral-esquerdo é destaque do Monaco e esteve na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Qatar

Um dos destaques do Brasil atuando no futebol europeu, o lateral-esquerdo Caio Henrique tem chamando à atenção de vários clubes no Velho Continente e até mesmo da seleção espanhola. Em março, o jornal “Sport”, da Catalunha, adiantou que o jogador é monitorado de perto pelos profissionais da La Furia.

Caio Henrique tem dupla cidadania e poderia defender a seleção da Espanha caso fosse convocado. Segundo soube a GOAL, no entanto, o jogador ainda nutre o desejo de atuar pela seleção brasileira. Ele esteve na lista larga de Tite para a Copa do Mundo do Qatar, mas não foi convocado. Na ocasião, o técnico optou por Alexsandro e Alex Telles.

A situação causou desanimo em Caio Henrique, que viva boa fase com a camisa do Monaco e apresentava números superiores ao dos escolhidos. Com a saída de Tite, houve expectativa também pela convocação para o amistoso de março, diante do Marrocos, mas o interino Ramon Menezes também deixou o jogador de fora.

A não convocação de Caio Henrique na primeira lista após a Copa do Mundo do Qatar causou estranheza na Espanha. O jornal “Sport” apontou Caio Henrique como “o melhor lateral-esquerdo que atua na Europa”.

“O esquecimento da CBF com quem é, sem dúvida, o melhor lateral-esquerdo brasileiro que atua na Europa pode acarretar sérias consequência. E Caio Henrique, que tem passaporte espanhol, não hesitaria duas vezes em dizer 'sim, eu quero' se o novo treinador da Roja, Luis de la Fuente, o incluísse em qualquer convocatória para jogos amistosos ou partidas oficiais da Uefa Nations League”, disse a publicação.

A GOAL apurou que o estafe de Caio Henrique já chegou a conversar com o jogador sobre a possibilidade, mas a prioridade do lateral é mesmo a seleção brasileira. Ele acredita que ainda pode receber uma oportunidade e aguarda pela chegada do novo técnico da Canarinho.