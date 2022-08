Clube de Textor e portugueses tentam empréstimo de Vinícius Lopes, do Botafogo

RWD Molenbeek, da Bélgica, e Casa Pia, de Portugal, querem atacante de 23 anos no mercado da bola. Atleta prefere jogar na elite lusitana

O Botafogo pode negociar o atacante Vinícius Lopes por empréstimo no mercado da bola. O jogador tem propostas de dois clubes europeus, do RWD Molenbeek, da Bélgica, e do Casa Pia, de Portugal, como soube a GOAL.

As duas ofertas são de empréstimo até junho de 2023 e têm os direitos econômicos fixados — os números não são revelados pelas partes envolvidas. O atacante de 23 anos está disposto a deixar General Severiano para atuar por outra equipe.

Os lusitanos têm a preferência do atleta por um acordo neste momento, mesmo que John Textor — dono do Botafogo — seja acionista do RWD Molenbeek, que disputa a segunda divisão da Bélgica. O empresário acredita que o jogador seria importante para levar o seu time à primeira divisão nacional. O atacante, entretanto, tem preferência por atuar pela elite do futebol português.

O diretor esportivo do Casa Pia, Diogo Boa Alma, é quem conduz as tratativas neste momento. Ele conversa diretamente com o Botafogo, que tem o diretor de futebol André Mazzuco à frente do esporte neste momento. As tratativas devem ter um desfecho nos próximos dias.

Vinícius Lopes chegou ao Botafogo em definitivo em janeiro deste ano. O atacante assinou com o clube carioca até dezembro de 2025, mas não é tratado como titular absoluto. Ele fez 19 jogos na temporada, somando 1.043 minutos em campo. No período, marcou duas vezes.