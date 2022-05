Classificação do Palmeiras na Copa do Brasil tem xingamentos a Tite

O Palmeiras não encontrou muitas dificuldades para confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (11), atuando em Londrina, o time alviverde bateu a Juazeirense por 2 a 1 e avançou no torneio. Raphael Veiga e Danilo anotaram os gols do triunfo da equipe de Abel Ferreira. E foi no momento do gol de Veiga que ocorreu uma situação inusitada.

Quando o meia balançou a rede em cobrança de pênalti, torcedores palmeirenses presentes no Estádio do Café começaram a xingar o técnico Tite, da seleção brasileira.



"Tite, c..., o Veiga é seleção", bradava boa parte da torcida do Palmeiras em Londrina.

Os torcedores da equipe paulista mostraram insatisfação por Raphael Veiga não ter sido convocado por Tite nesta quarta-feira. O treinador divulgou a lista dos jogadores que irão defender o Brasil em dois amistosos no mês de junho, contra Coreia do Sul e Japão.

Depois da vitória do Palmeiras sobre a Juazeirense, Raphael Veiga comentou o episódio que aconteceu em Londrina na noite desta quarta.

"Eu tinha (expectativa de ser chamado), tenho expectativa de ir para a seleção. A seleção é um sonho, como conquistar a Libertadores, a Copa do Brasil e todos esses sonhos eu venho realizando. Eu acredito que esse sonho da seleção vai ser realizado também. Vou continuar trabalhando, e mantendo minha paz, porque isso é fudamental. Isso mostra que estou no caminho certo e as coisas vão acontecer no tempo certo", afirmou Raphael Veiga, ao SporTV.

Se por um lado Raphael Veiga não foi chamado, a lista da seleção conta com os palmeirenses Weverton e Danilo. Mesmo assim, isso não foi o bastante para diminuir a frustração dos torcedores alviverdes que estavam no Estádio do Café.