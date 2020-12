Manchester City divertido? Equipe de Guardiola é questionada após clássico sonolento

Citizens foram cautelosos e pragmáticos durante o empate com o Man. United sem gols

Desilusão define o clássico inglês entre e , que terminou empatado sem gols no último sábado (12). Sem a presença dos torcedores em Old Trafford, o duelo careceu de paixão e energia.

E não era familiar ver uma equipe de Pep Guardiola se posicionar com tanta cautela e, aparentemente, jogar para não perder.

Ao longo de sua carreira como técnico no , no de Munique e em seus quatro anos no City, Guardiola sempre foi o agressor, forçando o seu estilo de jogo aos adversários.

Claro, nem sempre funcionou. Houve alguns fracassos extremamente raros e espetaculares durante sua carreira, mas o técnico sempre acreditou em sua abordagem de ataque. E geralmente valeu a pena.

Mas depois de ser atacado no contra-ataque pelo United em três dos quatro derbies de Manchester da última temporada, Guardiola optou por um plano de jogo avesso ao risco que levou a um dos mais impassíveis empates.



“Sabemos que podemos ter mais intensidade, mas sabemos que quando você não está bem acomodado, quando você ataca, eles o punem no contra-ataque”, disse Guardiola depois do duelo.

“Quando você joga sem espectadores, tudo parece falta de intensidade, mas na linha lateral vejo que os jogadores fizeram um trabalho incrível.", completou.

No entanto, apesar das críticas, também houve pontos positivos.

O sexto jogo sem sofrer gols mantém a estabilidade defensiva que foi o maior problema do City na campanha desanimadora da última temporada, com John Stones e Ruben Dias continuando em boa forma.

Também pôs fim a uma série de quatro derrotas consecutivas fora para os chamados "seis grandes adversários", que mantiveram um placar limpo em um de seus rivais tradicionais pela primeira vez em quase um ano.

E eles sufocaram com sucesso a abordagem de contra-ataque do United, com Marcus Rashford e Mason Greenwood tendo pouca visão do gol.

“Conheço a minha equipe, sei como estamos e conheço o rendimento físico dos jogadores e ser sólido é o começo. Nós construímos a partir disso”, apontou Guardiola.

Com o resultado, o City continua um ponto atrás na tabela intermediária, tendo vencido apenas cinco de seus 11 jogos e marcado 17 gols - exatamente a metade do número que tinha na mesma altura na temporada passada.

"É um ponto, adoraria ganhar, mas está tudo bem. É Old Trafford, não podemos esquecer isso. Nos faltou um pouco de oportunidade para marcar, mas estivemos bem.", concluiu.

Não há um ponto a ser desprezado, mas o City ainda está longe do futebol divertido que sustentou o tempo e o sucesso de Guardiola na Premier League.