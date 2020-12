Guardiola defende Gabriel Jesus e diz que ex-Palmeiras é um dos melhores do mundo

O brasileiro, que passa por uma seca de gols, foi defendido por seu treinador após empate no clássico de Manchester

Após grande final de temporada em 2019-20, era esperado que Gabriel Jesus finalmente desse o próximo passo, desbancasse Sergio Aguero, sofrendo com lesões, e se tornasse o principal atacante do Manchester City. A titularidade até veio, mas apareceu junto de uma incômoda seca de gols.

Em nove jogos desde o início da campanha do City - já que o atacante se contundiu durante um período significativo de tempo-, Jesus marcou apenas três vezes. Justamente em suas três primeiras atuações. Desde então, foram seis jogos consecutivos sem balançar as redes, com participações abaixo do esperado.

A esperança era que, tendo uma finalmente uma sequência de partidas entre os titulares, Jesus pudesse brilhar e encaixar uma fase goleadora. Com 71 gols em 162 jogos desde que chegou ao clube inglês, a média era animadora - e isso vindo do banco de reservas em boa parte dos jogos. Não é o que vem acontecendo, entretanto, como a seca de gols indica.

Mais times

Nada que preocupe o treinador do , Pep Guardiola. Fã declarado do atacante, o catalão acredita que o atacante vai sair da má fase logo e voltar a marcar. Contra o , no clássico deste último sábado (12), por exemplo, o brasileiro perdeu uma chance clara que poderia ter dado a vitória aos Citizens.

"Ele vai marcar logo, eu tenho certeza. Eu vejo ele treinando todos os dias, está cada vez melhor." declarou o treinador, em entrevista coletiva. "Ele ajuda em todas as fases do campo, defende, ataca. Claro, eu quero que ele faça gols, mas ele é um dos melhores do mundo e faz coisas que nenbum outro atacante consegue. Recuperando a bola, pressionando, ele é espetacular."

🔎 Gabriel Jesus não marca há 8 jogos (623 minutos) por clube e seleção.



📊 Números no período:



🎯 17 finalizações (0 convertidas)

🛠 0/3 chances convertidas

💪 43/96 duelos ganhos (45%)

💯 Nota SofaScore 6.76 pic.twitter.com/SzFFiLjnuf — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) December 12, 2020

Tendo a confiança de seu treinador, Gabriel Jesus já sai um passo à frente para recuperar a boa fase e voltar a balançar as redes. Caso contrário, pode ficar ainda mais atrás de outros jogadores do elenco: nomes como Sterling, Ferrán Torres e Riyad Mahrez vem sendo mais efetivos nos últimos jogos e já estão à frente do brasileiro.

O Manchester City volta aos gramados nesta próxima terça-feira (15), às 17h (de Brasília), diante do vice-lanterna West Bromwich. Um jogo em tese tranquilo para Jesus se recuperar e sair da seca. Resta saber se o atacante irá se ajudar.