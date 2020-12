"Somos humanos, não máquinas" - grandes da Premier League sofrem com calendário 'anormal' de 2020

Gundogan dispara contra calendário apertado da temporada, que obriga o City a disputar nove partidas em dezembro

A fala de Ilkay Gundogan após o amargo empate por 1x1 do contra o West Bromwich diz muito sobre o momento dos grandes ingleses na Premier League. Em uma temporada de calendário apertado, até mesmo as equipes com elencos mais recheados sentem o desgaste pelas partidas em seguida.

Em um mês de dezembro caótico, o time comandado por Guardiola se vê em uma fase inconstante, ocupando apenas a sexta posição da tabela na Premier League. Nas últimas cinco partidas, os Citzens empataram três vezes.

“É muito difícil ter um time no topo dominando a competição, especialmente com um calendário como esse. Somos humanos, não máquinas, então também sentimos dificuldades”, disse Gundogan, autor do gol no empate desta terça, contra um que briga na zona de rebaixamento.

Rivais próximos, , , United, e também não têm muito a comemorar, já que também vêm encontrando dificuldades na atual temporada. Liverpool e Spurs ainda lutam na parte de cima da tabela, mas o calendário intenso de 2020 rende tropeços incomuns para os times que lideram a competição, com quatro empates e uma derrota cada em apenas 12 rodadas.

“Quando não for possível vencer, tente não perder”, disse o capitão do Liverpool, Jordan Henderson, após o empate contra o (também da zona de rebaixamento) no último domingo. O inglês ainda ressaltou a viagem anterior até a , onde o time também não saiu de um empate contra o Midtjylland pela .

Os próximos dias não prometem facilitar a vida do City, que já disputou cinco partidas desde o início de dezembro e ainda jogará mais quatro vezes até o final do ano, totalizando impressionantes nove jogos em um mês.

Classificado para as oitavas da Liga dos Campeões, os ingleses devem ter tempo para se preparar para o duelo contra o Borussia Monchengladbach, que só acontece em fevereiro e março de 2021 (nas partidas de ida e volta).