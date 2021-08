A novela Harry Kane: treino 100% no Tottenham, mas sob "ameaça" do City

O inglês voltou a treinar com a equipe comandada por Nuno Espírito Santo, mas ainda chama a atenção no mercado de transferências

Harry Kane está de volta aos treinos no Tottenham. Segundo fontes da Goal, o inglês treinou pela primeira vez com a equipe comandada por Nuno Espírito Santo...mas isso não significa que ele permanecerá nos Spurs.

A novela que envolve o goleador de 28 anos e o Manchester City continua ativa, mesmo após a vitória do Tottenham sobre os Citizens neste último final de semana, por 1 a 0, na estreia de ambos na Premier League - jogo em que Kane não esteve presente.

É claro: o atleta simplesmente abandonar seus companheiros nos Spurs e desembarcar em Manchester. Mesmo assim, há quem diga que Kane só ficará satisfeito caso seja negociado com o atual detentor do título do Campeonato Inglês.

Sua ausência (até agora) não estava relacionada a sua situação no mercado, porém: a razão pela qual o atacante não havia se apresentado no CT do Tottenham é muito mais simples.

Kane fez parte do elenco da seleção inglesa que terminou como vice-campeã da Euro 2020, nestes últimos meses de junho e julho. Assim, estava fazendo o processo de quarentena de 14 dias antes de voltar aos treinos.

Mesmo assim, neste meio tempo, estava vivendo no hotel do CT do Tottenham, trabalhando em um programa individual. Da mesma forma, porém, que a ausência do atacante não significou a sua saída imediata do clube londrino, seu retorno não quer dizer que ele ficará no time.

Com os próximos capítulos ainda incertos, ninguém pode decretar neste momento qual será o final da novela Harry Kane. Mas o que já está certo é que alguém sairá perdendo nessa história: ou o Tottenham ficará sem um dos maiores jogadores de sua história, ou Pep Guardiola não conseguirá seu tão sonhado camisa nove.