A chuteira que Neymar usará na Copa do Mundo; fotos e preço

O modelo tem a cor predominantemente laranja, com detalhes em dourado

A chuteira que Neymar usará na Copa do Mundo do Qatar foi revelada nesta quinta-feira (17). O jogador e a Puma, fornecedora de material esportivo do atleta, lançaram o modelo a ser utilizado no Mundial.

O modelo foi nomeado como "Future NJR Dream Chaser". A chuteira já está sendo vendida no site da marca, no modelo topo de linha, pelo preço de R$ 1.799,90. O calçado tem a cor predominantemente laranja, com detalhes em dourado.

Como a chuteira só foi lançada oficialmente nesta quinta-feira, Neymar ainda não está vestindo o modelo nos treinamentos da seleção brasileira em Turim, na Itália.



A chuteira apresenta a frase "Dream Chaser" ("Caçador de Sonhos") no cadarço e na parte lateral.

"Ter sonhos não é o suficiente, é preciso persegui-los! Apresentamos Future NJR Dream Chaser, usado por Neymar Jr, no maior palco de futebol do mundo", afirmou a Puma.

Neymar deve estrear a nova chuteira no dia 24 de novembro, na partida entre Brasil e Sérvia.