Como Cristiano Ronaldo "ajudou" Ten Hag e Manchester United em renascimento na Premier League

A saída de Cristiano Ronaldo abriu caminho para a disputa pelo título do Manchester United sob o comando de Erik ten Hag

“Como disse Picasso, é preciso destruí-lo para reconstruí-lo.” A agora infame entrevista de Cristiano Ronaldo à Piers Morgan, que levou à rescisão de seu contrato com o Manchester United, continha um embaraço de revelações equivocadas, mas seus comentários sobre o estado da equipe de Erik ten Hag quase certamente caíram por terra nos últimos jogos.

“Quero o melhor para o clube. É por isso que vim para o Manchester United”, explicou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. “Mas você tem algumas coisas dentro que não ajudam (nós) a chegar ao nível mais alto como (Manchester) City, Liverpool e até agora o Arsenal... um clube com esta dimensão deveria estar no topo da árvore na minha opinião e infelizmente não está."

“Eu amo o Manchester United, amo os torcedores, eles estão sempre do meu lado. Mas se eles querem fazer diferente… eles têm que mudar muitas, muitas coisas.”

Na verdade, apenas uma mudança foi necessária para Ten Hag iniciar sua revolução em Old Trafford. Cristiano Ronaldo teve que ser cortado porque sua entrevista ameaçou inviabilizar totalmente o clube que ele afirma amar tanto.

Getty

Ten Hag rapidamente percebeu que o desempenho do United era melhor sem Cristiano Ronaldo na escalação titular, já que ele foi deixado no banco de reservas em oito de suas últimas 12 partidas da Premier League no clube.

No entanto, mesmo quando não estava em campo, o português dominava as manchetes e perturbava a harmonia do vestiário. A escrita estava na parede após sua pior explosão, quando recusou entrar como substituto contra o Tottenham e sair de Old Trafford antes do apito final.

Cristiano Ronaldo acusou o United de traição em sua conversa o jornalista Morgan, mas ele era o verdadeiro traidor, conforme alguns torcedores pensam. Ele alegou ter sido desrespeitado por Ten Hag, mas era o verdadeiro vilão.

O United simplesmente não poderia seguir em frente com o jogador de 37 anos. Sua última aparição veio em uma derrota, por 3 a 1, para o Aston Villa, em 6 de novembro, o que deixou muitos questionando as chances dos Red Devils de retornar à Liga dos Campeões.

Os homens de Ten Hag venceram nove jogos consecutivos em todas as competições desde então, incluindo um impressionante triunfo, por 2 a 1, sobre o Manchester City no último sábado, que os coloca na disputa pelo primeiro título desde 2012/13.

Getty

Com a saída de Ronaldo, o United conseguiu jogar com todo o seu potencial. Eles são devastadores de assistir em pleno andamento devido ao ritmo e qualidade de seus atacantes, e sólidos e teimosos do outro lado do campo, com disciplina tática sustentando seu sucesso.

Bruno Fernandes disse após a vitória no clássico contra o Cityi: “Antigamente observasse às vezes uma equipe, às vezes a gente procurava um pouco para nós, mas agora tem uma equipe própria que trabalha muito uns pelos outros e que vale a pena.”

Já faz muito tempo desde que Cristiano Ronaldo comprou essa filosofia. O homem que iluminou Old Trafford com sua habilidade e vontade de vencer entre 2003 e 2009 agora é apenas passado.

O mundo inteiro sabe disso, e é por isso que ele foi forçado a ir para Al-Nassr, na Arábia Saudita, para prolongar sua carreira.

(C)Getty images

Os torcedores do United agora têm novos heróis para torcer. As contratações de verão, como Casemiro e Christian Eriksen, são fundamentais no meio-campo da equipe, enquanto Marcus Rashford aceitou o fardo de ser o principal artilheiro do time.

Raphael Varane tem sido imenso no coração da defesa, com Luke Shaw causando um impacto semelhante em uma nova função ao lado dele. Figuras anteriormente polêmicas, como Fred e Diogo Dalot, também silenciaram seus céticos.

Como resultado, o United está em terceiro lugar na classificação da primeira divisão, um ponto atrás do City e nove atrás do líder Arsenal. Ante de enfrentar o líder, a equipe enfrenta p Crystal Palace.

Ten Hag ainda não está se deixando levar. Quando questionado sobre uma possível inclinação pelo título antes do clássico, ele disse aos repórteres: “Não penso nisso neste momento. Eu não sonho. Eu tenho que desenvolver o time e você está falando de janeiro – nem na metade, então não fale nisso. Acho que Sir Alex Ferguson sempre disse que a liga começa em abril."

No entanto, o técnico holandês também disse ao BT Sport: “O espírito do time é tão grande, a crença é que o jogo é de 90 minutos e podemos revidar. A crença está de volta e estamos em uma boa direção.”

Getty Images

Essa crença foi construída sobre as ruínas do legado de Cristiano Ronaldo no United. Ele era arrogante o suficiente para acreditar que o declínio do time continuaria sem ele, mas a equipe alcançou alturas nunca vistas na metade vermelha de Manchester, desde a gloriosa última temporada de Ferguson no comando, uma década atrás.

O United tem uma dívida com Cristiano Ronaldo, não apenas pelos 146 gols que ele marcou em suas duas passagens pelo clube, mas por se fazer de "bobo" para que eles pudessem finalmente começar a subir de volta ao topo.