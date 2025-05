Como o Manchester United fez R$ 4 bilhões em vendas de jogadores

Os Red Devils fizeram algumas boas vendas desde a virada do século, o que impulsionou significativamente os cofres do clube

O Manchester United é um dos clubes mais emblemáticos do mundo. Ponto final. Sua incrível história passa muito pelos talentos que vestiram a camisa vermelha dos Devils.

O imenso apelo global, porém, não funciona somente para captar talentos, seja para as equipes de base ou para a principal, mas também para potencializá-los e, depois, vendê-los.

Assim, eles fizeram algumas vendas surpreendentes, com alguns dos maiores nomes deixando Old Trafford por uma taxa gigantesca. Veja aqui as principais transferências do clube!

As maiores transferências do Manchester United por temporada

Temporada Maior venda Valor (em libras) Valor total em vendas (em libras) 2022-23 Andreas Pereira £10m £16.60m 2021-22 Daniel James £25m £25m 2020-21 Chris Smalling £18.1m £19.60m 2019-20 Romelu Lukaku £70m £74.88m 2018-19 Daley Blind £14m £31m 2017-18 Henrikh Mkhitaryan £35m £44.70m 2016-17 Morgan Schneiderlin £24m £47.05m 2015-16 Angel Di Maria £44.3m £70.58m 2014-15 Danny Welbeck £16m £37.50m 2013-14 - - - 2012-13 Dimitar Berbatov £5m £8m 2011-12 John O'Shea £6m £9.30m 2010-11 Zoran Tosic £8m £14m 2009-10 Cristiano Ronaldo £80m £87.75m 2008-09 Gerard Pique £5m £6.75m 2007-08 Gabriel Heinze £8m £31.10m 2006-07 Ruud van Nistelrooy £10m £12.20m 2005-06 Phil Neville £3.5m £5.3m 2004-05 Nicky Butt £2.5m £6m 2003-04 David Beckham £25m £40m 2002-03 Dwight Yorke £2.6m £2.6m 2001-02 Jaap Stam £18m £29.75m 2000-01 Danny Higginbotham £2m £5.40m Total £625.06m

*Todos os valores foram consultados pelo site Transfermarkt, e estão representados em milhões de libras.

As 10 vendas mais altas do Manchester United