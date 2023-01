Casemiro banca Antony para superar críticas no Manchester United

Volante mostra confiança de que Antony silenciará seus críticos no United, justificando o alto investimento do clube em sua contratação

Os Red Devils investiram pesadamente em alguns brasileiros durante a janela de 2022, com Casemiro – que foi atraído para sair do Real Madrid – tornando-se uma presença importante na equipe após sua transferência de 60 milhões de libras (R$ 381,4 milhões na atual cotação) para a Inglaterra. O United ainda espera um retorno semelhante do ex-jogador do Ajax, Antony , com o jogador de 22 anos registrando apenas cinco gols em 21 partidas, mas ele está sendo apoiado para se tornar um "jogador importante" para a equipe de Erik ten Hag.

Casemiro disse ao site oficial do Manchester United sobre o compatriota Antony: “Ele é excepcional. Conheço-o muito bem, é um jogador incrível, uma pessoa incrível que está dando o melhor que pode.”

Antony deu a assistência para Casemiro marcar seu primeiro de dois gols na vitória por 3 a 1 na quarta fase da FA Cup sobre o Reading, com o meio-campista brasileiro considerando o passe como uma indicação do que o camisa 21 é capaz. Casemiro acrescentou: “Todo o mérito vai para ele. Foi um esforço coletivo, quando a gente marca, é sempre um trabalho de equipe, mas o passe do Antony foi excepcional e só tive o trabalho de colocar no fundo das redes. Tive compostura para finalizar bem, mas o passe dele foi excepcional.”

O United, que ocupa o quarto lugar na tabela da Premier League, entra em campo nesta quarta-feira (1), pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Nottingham Forest. Os Red Devils venceram a partida de ida por 3 a 0, e chegam em vantagem na briga pela vaga na final,