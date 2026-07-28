Joan Laporta, presidente do Barcelona, não poderá viajar à Inglaterra nesta semana para se juntar ao período de preparação da equipe principal nem para assistir ao amistoso marcado contra o Birmingham, após sofrer um distúrbio nos batimentos cardíacos.

Apesar de o problema de saúde ter sido tratado com sucesso, as recomendações médicas o obrigaram a repouso total e o impediram de voar durante os próximos dias. O presidente do clube catalão fez questão de publicar uma mensagem em suas contas oficiais explicando os detalhes de sua situação e tranquilizando os torcedores, expressando sua gratidão pelos cuidados médicos que recebeu.

Laporta disse em sua mensagem aos torcedores: "Correu tudo bem, e os médicos tiveram êxito no distúrbio de ritmo cardíaco; meu coração está batendo regularmente de novo! Estou extremamente grato aos médicos, enfermeiros e às maravilhosas equipes de saúde do Hospital de Barcelona, sob a liderança do doutor Jordi Mórias, que realizaram um trabalho excelente com alto profissionalismo e um refinado toque humano".

O presidente do Blaugrana acrescentou, elogiando o sistema médico do clube e o apoio dos que lhe são próximos: "Também dirigi meu agradecimento aos serviços médicos do Barcelona, presididos pelo doutor Xavi Corbella, e à diretora do meu gabinete, Manana Giorgadze, que coordenou tudo com eficiência. Dirijo-me igualmente ao doutor Valentín Fuster e sua equipe no 'Mount Sinai' pelos seus sábios conselhos, que me deram tranquilidade, e ao doutor Brugada, que recomendou o procedimento médico adotado. Por fim, agradeço à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos e a todos que me apoiaram; obrigado a todos vocês do fundo do meu coração".

As redes sociais registraram uma ampla e rápida reação por parte dos torcedores do Barcelona assim que os detalhes do estado de saúde de Laporta foram divulgados, com os torcedores do clube desejando-lhe uma pronta recuperação e um rápido retorno às suas funções.

Diante da ausência confirmada de Laporta na viagem, seu vice-presidente para assuntos esportivos, Rafa Yuste, assumirá a liderança da delegação do clube catalão na Inglaterra, por ser o responsável de mais alta patente; ele deve se juntar ao período de preparação da equipe no centro "St. George's Park" amanhã, quarta-feira, após o término da reunião da diretoria.