Chelsea x Wolverhampton: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Chelsea e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (7), no Stamford Bridge, a partir das 11h (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Wolverhampton DATA Sábado, 7 de maio de 2022 LOCAL Stamford Bridge - Londres, Inglaterra HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Getty

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Stamford Bridge. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Para consolidar sua vaga na terceira posição do campeonato, o Chelsea recebe o Wolverhampton, no Stamford Bridge. Com um fim de temporada irregular, e apesar de estarna final da Copa da Inglaterra, os Blues querem deixar de lado os últimos resultados adversos.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Wolverhampton, comandado por Bruno Lage, não briga por mais nada nessa temporada, já que não pode alcançar uma vaga na Conferência Liga, por exemplo.

Em relação aos desfalques, o Wolves será o mais prejudicado, já que não poderá contar com Bruno Lage, que testou positivo para Covid-19. O Chelsea, por sua vez, não terá Jorginho, N'Golo Kanté, Hudson-Odoi e Ben Chilwell, machucados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 1 Chelsea Premier League 28 de abril de 2022 Everton 1 x 0 Chelsea Premier League 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds United x Chelsea Premier League 11 de maio de 2022 15h30 (de Brasília) Chelsea x Liverpool Copa da Inglaterra 14 de maio de 2022 12h45 (de Brasília)

WOLVERHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 1 x 0 Wolves Premier League 24 de abril de 2022 Wolves 0 x 3 Brighton Premier League 30 de abril de 2022

Próximas partidas