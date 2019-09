Chelsea x United e Liverpool x Arsenal na quarta rodada da Carabao Cup

Na Copa da Liga Inglesa, gigantes irão se enfrentar; City recebe o Southampton

E o sorteio da quarta etapa da trouxe dois jogaços: Os Red Devils irão a Stamford Bridge jogar contra o , enquanto o vai receber o em Anfield. Enquanto isso, o City deu mais sorte e caiu diante do , hoje na 13ª posição na Premier League.

Os Blues se classificaram com facilidade contra o Grimsby Town, da quarta divisão inglesa. Com um time reserva que incluiu jogadores como Pedro, Pulisic, o mega-promissor Hudson-Odoi e Batshuayi, o Chelsea não teve dificuldades e bateu o seu rival por 7 a 1. O United passou por mais problemas contra o Rochdale AFC, clube que briga contra o rebaixamento na terceira divisão, ficando no 1 a 1 e precisando de pênaltis para conseguir passar de fase. O único gol da equipe antes da disputa foi marcado pelo jovem Mason Greenwood, ‘a luz no fim do túnel’ para a esquadra de Manchester.

Isso não poderia ser mais diferente no confronto entre Arsenal e Liverpool. O caminho dos dois clubes foi muito parecido, especialmente na fase anterior. Ambas as equipes utilizaram um time misto, recheado de garotos, contra duas camisas históricas que hoje passam por maus lençóis: o MK Dons e o , respectivamente. E nenhum dos dois teve problemas.

Com dois gols do brasileiro Martinelli, os Gunners golearam por 5 a 0 e passaram o carro no Forest. O Liverpool também não suou muito diante do MK Dons, vencendo por 2 a 0 fora de casa, com tentos de Milner e de Hoever. Vale lembrar que no confronto entre os dois gigantes, na Premier League, deu Reds. Ceballos, meia do Arsenal, até chegou a dizer que o rival é ‘o melhor time que já enfrentou’.

O City também foi outro que usou uma equipe mista na disputa do torneio. Contra o Preston, os comandados de Guardiola só precisaram de um tempo para decidir o resultado: ao final da primeira etapa, o placar já marcava 3 a 0. Com uma zaga inteira reserva de Eric Garcia e Taylor Harwood-Bellis, o clube usou essa competição para dar mais tempo de jogo a garotos promissores. Agora, ele terá pela frente o Southampton, recém-promovido na Premier League.

Veja a lista dos confrontos: