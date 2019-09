'Nunca vi um time jogar melhor que o Liverpool. Eles te deixam sem ar', diz Ceballos

Após derrota diante dos Reds por 3 a 1, Dani Ceballos, meio-campista do Arsenal, afirma que o Liverpool é o melhor time que já enfrentou

Em entrevista ao The Guardian, Dani Ceballos, meia do , afirmou que o de Jurgen Klopp é o time mais sufocante que já encarou. Com dois gols de Salah e um de Matip, os Reds bateram os Gunners por 3 a 1 no dia 24 de agosto, no Anfield, pela terceira rodada da Premier League. A equipe visitante ainda descontou no fim com um gol do uruguaio Lucas Torreira, substituto de Ceballos naquela partida. Para o meia espanhol, foi difícil não se impressionar com o desempenho do time de Salah, Firmino e companhia.

“Nunca vi um time jogar melhor que o Liverpool. Eles te deixam sem ar. Não conheço uma equipe que pressiona como eles. Eles te deixam sufocados, você gasta muito tempo na defesa e quando quer fazer algo com a bola, quando quer respirar, eles estão de volta pressionando. Eles são muito bem treinados”, elogiou Ceballos.

O espanhol de 23 anos chegou ao Arsenal emprestado pelo nesta temporada e já se impressionou com o nível da Premier League, além de elogiar a paixão dos torcedores dos Gunners pelo clube.

“Amo a cidade, amo a Premier League e amo o Arsenal", contou Ceballos. "Estou realmente muito feliz por fazer parte deste grande clube. Não notei diferença de tamanho entre o Real Madrid e o Arsenal. E os torcedores são muito apaixonados, amam os jogadores. É muito mais fácil se adaptar, porque eles fazem você se sentir como se estivesse no clube desde sempre. Eu amo o jeito que todos me tratam. Eles depositaram muita fé em mim.”

E a fé dos torcedores foi recompensada com as boas atuações do espanhol. Na sua estreia no Campeonato Inglês, diante do , em uma vitória por 2 a 1 dos Gunners, Ceballos deu dois passes para gol e foi premiado como o melhor em campo. Mesmo que o meia tenha começado na reserva no empate por 2 a 2 no clássico contra o Tottenham, pela quarta rodada da Premier League, no último dia 1, foi a partir de sua entrada que a equipe de Unai Emery conseguiu melhorar no jogo e empatar com um forte rival fora de seus domínios.

Ceballos, desprezado por Zidane e emprestado de forma gratuita ao clube inglês, hoje é das peças mais importantes do bom começo de temporada do Arsenal. “Acreditamos em Emery. Em alguns poucos anos, tenho certeza que o Arsenal estará entre os top 10 times do planeta, competindo por tudo.”