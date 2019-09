Taylor Harwood-Bellis: defensor cria do Manchester City já está impressionando Guardiola

O defensor de 17 anos pode ganhar oportunidades no elenco profissional depois de impressionar com sua calma na pré-temporada

Quando Pep Guardiola foi anunciado como novo treinador do , para milhares de fãs no Etihad Stadium, ele dividiu o palco com algumas figuras que representavam os 'valores' do clube.

Entre eles estavam: o então membro do elenco profissional Kelechi Iheanacho, a capitã da equipe feminina, Steph Hougton, e um tímido garoto de 14 anos das categorias de base chamado Taylor Harwood-Bellis.

"Uma das razões pela qual eu resolvi treinar o City é pois eu sei quão bom é o trabalho em suas categorias de base," Disse Guardiola para os torcedores, três anos atrás. "Pra mim, é extraordinário ver jogadores jovens e imaginar que um dia eles podem nos ajudar no elenco profissional."

Hoje, aquele adolescente é alguns centímetros maior que o treinador do City, impressionou na pré-temporada deste ano, e com o clube sofrendo com várias lesões no setor defensivo, está treinando com os profissionais.

Harwood-Bellis pode acabar estreando mais rápido do que o imaginado, já que o defensor cada vez mais vai impressionando Guardiola e seu staff, podendo ajudar a preencher a lacuna deixada pelas lesões de Aymeric Laporte e John Stones.

O garoto de 17 anos foi um dos poucos jovens escolhidos para participarem da pré-temporada do City no oriente, com o objetivo de ganhar experiência junto com os profissionais, além de serem orientados diretamente pelo Diretor das Categorias de Base do clube, Jason Wilcox, além do ex-treinador do Rodolfo Borrell, um dos 'mentores' de jogadores como Lionel Messi e Andres Iniesta, entre outros.

As qualidades de Harwood-Bellis logo ficaram evidentes.

Nos treinamentos, o jovem natural de Stockport (ING) jogou junto com atletas do quilate de David Silva e Raheem Sterling, ao mesmo tempo que manteve uma postura quieta e cuidadosa fora das quatro linhas.

Ele foi o titular da partida de abertura diante do , em Nanjing, fazendo a dupla de zaga com Laporte, jogando os 90 minutos e surpreendendo por sua calma e maturidade na vitória de 4 x 1 da equipe de Manchester.

A filosofia de City de sair jogando com seus zagueiros não iria mudar com a presença de Harwood-Bellis na defesa, e o jovem se mostrou muito confortável com o sistema, ensinado em todas as divisões das categorias de base do clube.

O garoto se mostrou extremamente calmo em manter a posse de bola em situações de pressão e a distribuir com passes curtos para Rodri e Laporte, ao mesmo tempo em que se mostrava disponível para receber a redonda e ajudar o City a construir ataques, no estilo já consagrado de Guardiola.

Com o desfalque de Stones, pela sua convocação na , Harwood-Bellis se mostrou um substituto à altura, com sua qualidade e confiança com a bola nos pés. E, depois de outras boas performances no resto da pré-temporada, o jovem continuou impressionando.

"Eu me assustei," disse Guardiola. "Eu não conhecia ele muito bem, mas na pré-temporada na , Taylor foi muito bem." Essas boas atuações continuaram em seu retorno a Manchester, já que Harwood-Bellis seguiu empolgando nos treinamentos, com sua vontade de aprender e de evoluir.

O jovem foi parte do time que jogou contra o na terça-feira (24), pela Inglesa, junto com o espanhol Eric Garcia, já que Guardiola montou uma zaga alternativa após as lesões de Laporte e Stones o deixar sem muitas opções. Mesmo com sua chance chegando antes do esperado, ele já fazia parte dos planos do treinador antes dos desfalques.

Quando Vincent Kompany deixou o clube na última janela, o treinador do City tinha o objetivo claro de o substituir com um zagueiro experiente, alguém que conseguisse sair jogando com qualidade.

O City queria Harry Maguire, ex- , mas se recusaram a entrar em leilão pelo jogador com o . Maguire eventualmente acabou indo para os Red Devils por mais de 80 milhões de euros. Guardiola e o diretor de futebol Txiki Begiristain foram encojarados a tomar essa decisão sabendo que eles tem duas estrelas em potencial chegando das categorias de base.

Garcia já tinha deixado boa impressão pelas suas participações na Copa da Liga Inglesa, na última temporada. Esse 'confiança' na base dobrou quando Harwood-Bellis demonstrou seu potencial ao substituir o próprio Garcia enquanto este último jogava como capitão da esquadra espanhola no Campeonato Europeu Sub-19.

A dupla já tinha feito bons jogos juntos pelo Sub-18 do City que chegou até a final da Copa da da categoria, ao mesmo tempo que Harwood-Bellis tinha feito bons jogos contra Duncan Watmore e Lynden Goode, jogadores com várias participações na Premier League, pelo Sunderland.

Com 1,88 e uma força física impressionante para a idade, o zagueiro já parece pronto para receber chances nos profissionais. O jovem sempre se destacou em cada uma das categorias que passou - com 20 jogos pela Seleção Inglesa, até mesmo chegou a ser o capitão do English Team, tanto no sub-16 quanto no sub-17.

Harwood-Bellis chegou a City com apenas oito anos de idade, vindo da mesma liga infantil que levou Phil Foden, uma das maiores promessas do futebol atual, ao clube.

Assim como a equipe fará com Foden, o City não irá queimar etapas e o colocar precocemente nos profissionais. O jogador ainda irá ter um papel importante na UEFA Youth League nesta temporada - Harwood-Bellis chegou a marcar um gol nesta competição em 2018-19, com apenas 16 anos.

Mas o que City não quer é que sua base seja uma linha de produção de jovens promissores que se tornem grandes jogadores longe de casa. Harwood-Bellis tem uma chance melhor de achar um espaço no estrelado time de Manchester que a maioria.