Chelsea x Plymouth: onde assistir ao vivo, horário e informações do Copa da Inglaterra 2022

Chelsea e Plymouth se enfrentam neste sábado (05), às 09h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. O jogo será transmitido no canal por assinatura da ESPN. Pela GOAL, você pode acompanhar aos principais lances da partida em tempo real clicando aqui.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Plymouth DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Stamford Bridge - Londres, Inglaterra HORÁRIO 09h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (05), no Stamford Bridge. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Chelsea chega para o duelo contra o Plymouth tendo vencido o Chesterfield por 5 a 1 na terceira rodada da competição, garantindo tranquilamente sua vaga para a quarta fase do torneio.

Já seu adversário passou de uma forma um pouco mais difícil: com uma vitória por 1 a 0 sobre o Birmingham, que jogou cerca de 40 minutos sem um jogador, o Plymouth avança também para a quarta rodada para o embate contra o Chelsea. Além disso, os Greens disputaram a primeira (com jogos de ida e volta) e segunda (duelo único, assim como esta parte do torneio) fase, a qual os Blues não precisaram encarar.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Brighton 1 x 1 Chelsea Campeonato Inglês 18 de janeiro de 2022 Chelsea 2 x 0 Tottenham Campeonato Inglês 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Plymouth Argyle Copa da Inglaterra 05 de fevereiro de 2022 09h30 (de Brasília) A definir x Chelsea Mundial de Clubes da Fifa 09 de fevereiro de 2022 13h30 (de Brasília)

PLYMOUTH ARGYLE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fleetwood 3 x 3 Plymouth Argyle League One 25 de janeiro de 2022 Doncaster Rovers 1 x 3 Plymouth Argyle League One 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas