Chelsea x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Inglês

Confronto acontece neste sábado (8), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Chelsea e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (8), às 11h (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Os Blues chegam para o confronto em busca de sua terceira vitória consecutiva na competição. A equipe ocupa a quinta colocação, com 13 pontos conquistados.

Para o duelo, o técnico Graham Potter terá o desfalque de Wesley Fofana, que foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Milan, lesionado.

Do outro lado, o Wolves fará a sua primeira partida após a demissão do técnico Bruno Lage. A equipe está na penúltima posição da tabela, com apenas seis pontos conquistados.

Além da má fase, a equipe ainda conta com os desfalques de Rúben Neves e Nathan Collins, suspensos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Reece James, Thiago Silva, Chalobah, Koulibaly e Cucurella; Loftus-Cheek e Kovacic; Mount, Sterling e Aubameyang.

Escalação do provável Wolverhampton: José Sá; Semedo, Toti, Kilman e Jonny; Matheus Nunes, João Moutinho e Boubacar Traoré; Gonçalo Guedes, Daniel Podence e Diego Costa.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana e N'Golo Kanté desfalcam os Blues.

Wolverhampton

Sasa Kalajdzic, Raul Jimenez, Chiquinho e Pedro Neto, lesionados, e Nathan Collins e Rúben Neves, suspensos, são desfalques do Wolves.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge – Londres, ING