Chelsea tem um objetivo claro: ser como o Liverpool

Para Lampard, os Blues precisam aprender a vencer mesmo quando não estão em seu melhor dia

Em grande jogo desta rodada da Premier League, neste domingo, o foi a Stamford Bridge e bateu o Chelsea por 2 a 1, com gols de Alexander-Arnold e Roberto Firmino. Kanté ainda diminuiu para os mandantes. Mesmo com o time londrino tendo criado bastante chances e tido um bom volume de jogo, os Reds conseguiram manter sua consistência defensiva e sair com uma suada vitória da capital inglesa, mantendo sua invencibilidade no campeonato, com seis jogos e seis triunfos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Frank Lampard atribuiu a vitória do Liverpool a uma qualidade que ele quer implantar no seu time: a capacidade de vencer mesmo sem fazer grandes atuações. Com uma equipe jovem e em evolução, o ex-treinador do , elogiado por Klopp , precisa fazer as boas atuações de seus comandados se tornarem a regra e não a exceção.

Perguntado sobre isso, Lampard comparou: "A diferença entre nós e o Liverpool é que nós claramente mostramos que conseguimos competir com eles, mas temos que aprender a fazer isso sempre, consistentemente, todas as semanas. Nós ainda não somos tão consistentes quanto eles ou quanto o . Chegar a este nível é muito difícil. É algo diário, e esse tem quer ser nosso foco agora.”

E este progresso pode ser alcançado pelo treinador do . Com um time inexperiente, é natural que hajam alguns obstáculos, alguns percalços no caminho, como por exemplo a fraca defesa do clube, a terceira pior da Premier League no momento, atrás apenas do City e do .

Mais artigos abaixo

Anda assim, com jovens talentosos como Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori e Callum Hudson-Odoi, bem como excelentes veteranos como Jorginho, Kanté, Willian e Azpilicueta, a equipe londrina tem um misto de talento e experiência em seu elenco, algo fundamental para a montagem de um grande time.

Quem tem essa mesma opinião é o próprio treinador do rival Liverpool. Klopp, quando perguntado sobre a atual equipe do Chelsea, no pré-jogo, afirmou com todas as letras: “ eles me lembram meu time no Borussia Dortmund .” Na 11ª posição no Campeonato Inglês , o Chelsea precisa melhorar. O que resta é esperar, pra ver se este ambicioso projeto de Lampard conseguirá se transformar em um time vencedor.