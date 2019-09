Jogaço da rodada na Premier, Chelsea x Liverpool é 'volta no tempo' para Jürgen Klopp

O técnico do Liverpool, que assumidamente gosta de trabalhar com promessas, agora enfrenta um Chelsea moldado nesse estilo

No comando do , Jurgen Klopp ganhou proeminência após montar um time extremamente competitivo e recheado de jovens. Agora, com o comando de um elenco estrelado e campeão da , ele enfrenta uma equipe parecida com aquela que o consagrou. Em grande jogo da Premier League, o Liverpool vai ao Stamford Bridge enfrentar o Chelsea , neste próximo domingo (22), ás 12:30 (horário de Brasília), pela sexta rodada da competição .

Klopp chegou a um Dortmund que havia sofrido muito na temporada 2007-08, correndo até risco de ser rebaixado na , terminando a competição no 13º lugar. Assim, o alemão remontou boa parte do elenco do clube, montando a base de sua equipe ao redor de jovens promissores como Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Neven Subotic, Mats Hummels, Shinji Kagawa, Lucas Barrios e Mario Gotze, adquiridos de clubes de centros alternativos ou da base do próprio Dortmund.

Com o clube empobrecido, esses jogadores foram os pilares de uma equipe que ganhou duas Bundesligas, foi vice-campeão da Champions League e recolocou os auri-negros no caminho dos títulos. Às vésperas do confronto entre os gigantes ingleses, Klopp falou sobre as similaridades entre seu Dortmund e o atual , de Frank Lampard: “O Chelsea é uma equipe interessante. Esse time me lembra muito a minha equipe do Dortmund, muito jovens, talvez até mais do que o atual time do Chelsea de hoje. A mídia sempre falava o quanto eles eram jovens, mas eles jogavam porque eram muito bons. Eles não jogavam porque eram promissores.”

O clube comandado por Frank Lampard passa hoje por uma mudança de geração, mas as razões para essa chance dada aos mais jovens não poderiam ser mais diferentes do que a razão pela qual Klopp formou seu time no Dortmund. Os Blues foram impedidos pela Fifa de contratarem jogadores por duas janelas de transferência por terem violado artigos sobre contratações de menores de idade. Com a saída de veteranos e peças fundamentais do time como Eden Hazard, o Chelsea foi forçado a usar sua vencedora categoria de base, um pedido da torcida nos últimos anos. E o resultado desse experimento vem sendo no mínimo animador.

Tammy Abraham, com 21 anos, estava voltando de empréstimo do , onde marcou 25 gols na Championship, a segunda divisão inglesa. Recebeu uma chance como titular e hoje é o artilheiro da Premier League, com sete gols, além de, para Willian, ser considerado a 'solução' dos Blues . O promissor meia Mason Mount, de 20 anos, uma das maiores esperanças da Seleção da , voltou do e foi alçado a uma posição de destaque no meio de campo do Chelsea. Correspondeu e deve ser mantido por Lampard. O defensor Fikayo Tomori, também retornando do Derby, marcou seu primeiro gol com a camisa do time londrino no último jogo, diante do . O zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, com 23 anos, também vem recebendo a sua primeira grande sequência de jogos com a camisa dos Blues e vem jogando bem. Ainda podem entrar nesse time grandes promessas como Ruben Loftus-Cheek, Reece James e Callum Hudson-Odoi.

E voltando para o de Klopp, não é porque a equipe da cidade dos Beatles é um dos clubes mais poderosos da Europa que o técnico alemão desistiu do seu estilo de trabalho que gosta de trabalhar com promessas. O treinador alçou o promissor Trent Alexander-Arnold a uma posição de destaque, e o inglês respondeu fazendo a diferença para os Reds na Champions League, com grandes atuações. Outros jovens como Joe Gomez, Divock Origi e Naby Keita também participaram ativamente da conquista.

Nesta última janela, enquanto os clubes do mesmo patamar gastam quantias imensas em atletas já prontos, os únicos investimentos que o Liverpool realizou para posições de linha foi em dois jovens com idade para o sub-17, já integrados aos profissionais: o zagueiro holandês de 17 anos Sepp van der Berg e o atacante inglês de 16 anos Harvey Elliott. Então, podemos ter certeza que o futuro do futebol passa tanto pelos comandados de Jurgen Klopp como pelas férteis canteras do Chelsea.