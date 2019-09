Técnicos de Chelsea e Liverpool trocam elogios antes de clássico

Jürgen Klopp e Frank Lampard trocam elogios antes de partida válida pela Premier League. Dupla se enfrentará neste domingo (22) no Stamford Bridge

e entram em campo na tarde deste domingo (22), pela Premier League. Frank Lampard e Jürgen Klopp fizeram elogios um ao outro às vésperas do confronto que ocorre no Stamford Bridge.

O treinador do Liverpool diz que elogia o colega de trabalho desde o período em que ele defendia o , da Segunda Divisão do futebol inglês.

Mais artigos abaixo

"Para mim, isso não é uma surpresa. Frank [Lampard] fez no ano passado, eu disse isso antes e as pessoas provavelmente pensam que eu disse isso por educação. Se eu estivesse sendo educado, não falaria sobre outro técnico, mas não é por educação, é a verdade. Ele fez um excelente trabalho no Derby. Então, não estou surpreso qiue ele esteja fazendo um bom trabalho no Chelsea. Mas é uma liga difícil e temos que provar nossa qualidade a cada três dias. Eu realmente acho que ele é um técnico muito, muito bom", disse Klopp.

Frank Lampard retribuiu o elogio e se lembrou do confronto entre eles pela Supercopa da Europa. Os Reds venceram a UEFA e os Blues ganharam a .

"Eu apenas o respeito imensamente e foi uma coisa agradável lutar contra ele na Supertaça, porque tenho um enorme respeito. Adoro a maneira como ele entrou nesse clube. Seu carisma, mas não só isso, profissionalmente como ele foi lá e tem o que quer. Ele não se equivoca e tem, com toda razão, o sucesso que merece pelo modo como trabalha. Então, vou acietar as palavras dele como as de um treinador fantástico e experiente", afirmou Lampard.