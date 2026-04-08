“Chamaram várias pessoas para ajudar Robin van Persie e mantê-lo no cargo”

No programa Rondo, Theo Janssen fez críticas contundentes a Robin van Persie. Segundo o técnico de Arnhem, o jogador do Feyenoord tomou uma série de decisões erradas, o que lhe custou caro.

Janssen começa sua argumentação sobre Van Persie defendendo o elenco do Feyenoord. “Acho que você está colocando ênfase demais nos jogadores, sério.”

O analista considera que o início de temporada da equipe de Van Persie ainda foi razoável. “Os primeiros jogos dele ainda eram legais de assistir e tinham um futebol bastante bom, mas isso só foi piorando.”

Janssen percebe que mais pessoas se envolveram no Feyenoord para reverter a situação. “Trouxeram várias pessoas para ajudar Van Persie e mantê-lo no comando.”

O ex-jogador não aceita a desculpa de que o elenco do time de Roterdã não seria bom o suficiente e que há muitas lesões. “No fim das contas, Van Persie faz parte da comissão técnica e é com ela que se discute e se prepara os treinos”, afirma Janssen, que também reconhece que uma onda de lesões às vezes é inevitável.

“Mas uma temporada inteira, perder quase todos os seus jogadores? Isso também se deve à forma de trabalhar: como você se comunica e à liberdade que os jogadores sentem, que talvez não estejam recebendo. Acho que é muito fácil”, afirma o ex-jogador do Vitesse, FC Twente, Ajax e KRC Genk.

Janssen vê um time que não tem nenhuma confiança no futebol e na defesa. “Isso se deve ao fato de que Van Persie, junto com sua comissão técnica, simplesmente tomou muitas decisões erradas.” O analista conclui: “É só torcer para que a temporada acabe logo.”