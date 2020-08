CEO da Atalanta volta para casa orgulhoso... e com a camisa de Neymar!

Luca Percassi valorizou campanha da equipe italiana na Champions League e levou um presente especial para sua coleção

Deixar uma classificação histórica para a semifinal de uma escapar nos últimos minutos, diante de um adversário milionário, é algo a se lamentar. Mas o CEO da , Luca Percassi, analisou de forma positiva a participação da equipe italiana no torneio, encerrada nesta quarta-feira com a derrota por 2 a 1 para o , em Lisboa.

“A atuação ocorreu em um contexto extraordinário para nós. Obviamente, perder assim deixa bastante frustração, mas também devemos estar felizes por ter feito um jogo tão bom contra uma das melhores equipes da Europa", destacou o dirigente e ex-jogador à emissora Sky Sport.

“Estamos extremamente orgulhosos de ter representado nossa cidade da melhor maneira e de ter feito nossos fãs felizes por esta primeira aventura tão longa na Liga dos Campeões”, completou.



Terceira colocada no Campeonato Italiano recém-terminado, a Atalanta já tem data para voltar para a sua segunda Champions. Percassi inclusive já sonha em ver o time atuando bem perto da torcida na próxima temporada.

“Estamos trabalhando para garantir que o estádio de Bergamo possa ser usado na Liga dos Campeões. Vamos trabalhar muito para garantir que a Atalanta continue crescendo, mas sem nos esquecermos de nossas raízes ou de quem somos. Agora queremos jogar uma competição europeia em nossa própria casa", afirmou.

Além do orgulho da participação na Champions - a equipe saiu na frente e só cedeu a virada nos minutos finais do segundo tempo, o CEO do clube italiano leva para casa mais uma recordação: uma camisa de Neymar, que deu assistência para o primeiro gol dos franceses e iniciou a jogada do segundo.

Luca Percassi (directeur général de l'#Atalanta et fils du propriétaire) à Sky : "Je suis collectionneur de maillots et avant le match, j'ai demandé celui d'un joueur qu'on avait essayé d'acheter (rires)'' pic.twitter.com/mjtoDK182s — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 12, 2020

“Sou colecionador de camisas e antes da partida pedi a camisa para um jogador que já tentamos comprar", declarou aos risos.

Autor do gol dos italianos em Lisboa, Palasic não escondeu a decepção ao término do confronto. "O é uma equipe importante, que pode fazer dois gols em dois minutos, como os de hoje. Temos de nos concentrar para a próxima Champions League. Lamentamos muito. Demos tudo e não há dúvida disso. Estávamos jogando contra uma equipe de grande qualidade", comentou.



Já o técnico Gian Piero Gasperini também lamentou os gols sofridos no fim, mas valorizou a campanha. “É uma grande pena ter chegado muito perto. Parecia que conseguiríamos, o que teria sido um grande feito. Resta a satisfação por uma grande experiência na Champions League, só posso agradecer a todos pela temporada que vivemos juntos"

Segundo Gasperini, a entrada no segundo tempo de Mbappé em campo foi decisiva, elevando ainda mais a qualidade do adversário.

“Quando o Mbappe entrou foi um choque. Ele e o Neymar apimentaram a partida. Sofremos os gols quase no fim do jogo e sinto muito, mas fizemos o que tínhamos que fazer. Estamos no final de um período muito movimentado, muito cansativo e posso apenas agradecer aos nossos meninos", concluiu.