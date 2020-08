Atalanta x PSG ao vivo: siga em tempo real o duelo das quartas de final da Liga dos Campeões

Cabeça de chave no Grupo A, o fez valer essa vantagem inclusive contra um adversário peso-pesado: nada menos que o , maior campeão da Liga dos Campeões na história.

A estreia dos parisienses foi justamente diante dos Blancos, com direito a 'lei do ex' e show de Di María, autor de dois gols nos 3 a 0 no Parque dos Príncipes. Depois, seguiram-se vitórias diante de (fora, 1 a 0) e (5 a 0, fora, e 1 a 0 em casa) antes do empate em 2 a 2 no Bernabéu.

Voltando de lesão, Neymar participaria com gol nos 5 a 0 sobre os turcos, compromisso em casa que fechou a campanha invicta do Paris até então.

Quando chegaram as oitavas de final, o PSG parecia que seria novamente assombrado pelo fantasma das quedas inesperadas na Liga: embalado por Haaland, o abriu vantagem no jogo de ida (2 a 1) e colocou uma pressão enorme para a volta, que seria jogada a portas fechadas na capital em função do agravamento da pandemia do Covid-19.

Mas, mesmo assim, Neymar e cia triunfaram com um 2 a 0 mais do que suficiente para lhes garantir passagem.