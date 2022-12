Ceni avisa ao São Paulo que quer manter Patrick; Atlético-MG ainda negocia

Treinador conta com o meio-campista, mesmo depois de divergência por baixa utilização durante a última temporada. Jogador não se manifesta

Rogério Ceni não quer perder Patrick no mercado da bola, como soube a GOAL. O técnico pediu ao presidente Julio Casares para segurar o meio-campista, mesmo com o interesse do Atlético-MG em contratá-lo nesta janela de transferências. A negociação não está descartada.

O treinador conversou com a diretoria e disse que o atleta de 30 anos está nos planos para o decorrer da temporada. Ele acredita que a manutenção do atleta será fundamental para 2023.

Em que pese o desejo da comissão técnica, a cúpula são-paulina aceita vender Patrick por um valor considerado relevante — os números não são revelados. A saída aconteceria apenas em caso de uma proposta irrecusável. O Tricolor paulista vive momento financeiro delicado — a dívida do clube se aproxima de R$ 700 milhões.

Ceni e Patrick tiveram uma desavença no início de novembro, durante o intervalo da derrota para o Fluminense, pelo Brasileirão. O entrevero foi porque o atleta se irritou com o excesso de substituições no time. Treinador e jogador, no entanto, conversaram e resolveram a divergência.

Com o problema do passado solucionado, o técnico conta com o atleta para o próximo ano. O meio-campista tem contrato no Morumbi até 31 de dezembro de 2023.

Patrick não se posicionou internamente sobre o desejo para o futuro — o atleta evita falar sobre a intenção para a temporada seguinte, porque não gostaria de se desgastar com a cúpula ou com potenciais interessados.

Em 2022, o jogador de 30 anos disputou 55 partidas pelo São Paulo, somando 3.123 minutos em campo. No período, ele marcou nove gols e se responsabilizou por nove assistências.