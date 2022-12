Atlético-MG não desiste de Patrick e mantém conversas com o São Paulo

Jogador fica livre do contrato no Morumbi em dezembro de 2023, mas o Tricolor paulista exige "quantia importante" para liberá-lo no mercado da bola

O Atlético-MG não desistiu da contratação de Patrick, meio-campista do São Paulo. O Galo fez uma consulta no início do mês, mas não conseguiu avançar à época. Hoje, mesmo que as tratativas estejam longe de um desfecho, os mineiros mantêm interesse no jogador, como soube a GOAL.

O Tricolor paulista não gostaria de liberá-lo nesta janela de transferências. A diretoria confia no futebol do atleta e quer utilizá-lo em 2023. Ele, inclusive, está nos planos de Rogério Ceni, embora tenham tido um atrito durante a temporada.

O único clube a formalizar uma proposta pela contratação de Patrick foi o Galo. Os mineiros estão dispostos a desembolsar um valor para tirá-lo do Morumbi. Entretanto, são cautelosos quanto aos valores. O clube já gastou nas chegadas de Bruno Fuchs, Edenilson e Paulinho. Por isso, não pretende uma negociação muito onerosa.

O São Paulo ainda não fixou um valor para a negociação, mas já adiantou aos mineiros que querem uma "quantia importante" para a liberação do meio-campista no mercado da bola.

A cautela é o que pauta a estratégia atleticana nos bastidores da conversa com o São Paulo. Sem pressa, o clube tenta avançar de forma gradativa na negociação pelo jogador de 30 anos.

Patrick tem vínculo no CT da Barra Funda até dezembro de 2023. A partir de julho, ele poderá assinar pré-contrato com outro clube. Esta é uma das armas que os mineiros utilizam nas tratativas com o São Paulo.

O meio-campista fez 54 partidas pelo São Paulo em 2022, somando 3.047 minutos em campo. No período, marcou nove gols e se responsabilizou por sete assistências.