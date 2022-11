Os bastidores do atrito entre Patrick e Ceni após derrota do São Paulo

Atleta contestou treinador no vestiário por deixar o gramado ainda no intervalo contra o Fluminense. Ele foi substituído em 11 dos últimos 12 jogos

O São Paulo terá que lidar com um problema a duas rodadas do fim do Brasileirão. Patrick e Rogério Ceni entraram em atrito após a derrota para o Fluminense, no último sábado (5), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada ao atleta.

O meio-campista de 30 anos reprova o excesso de substituições feitas pelo técnico — ele deixou o campo em 11 das últimas 12 partidas. Na mais recente, a derrota por 3 a 1 para o Flu no Maracanã, o atleta saiu para a entrada de Giuliano Galoppo ainda no intervalo.

Ao fim da partida contra o Fluminense, no fim de semana, o meio-campista disse ao treinador que estava incomodado com a situação, alegando que reunia condições de atuar nos últimos jogos do Tricolor paulista. A resposta foi imediata: Ceni não gostou da postura adotada pelo comandado em frente aos demais jogadores do elenco.

Lideranças do plantel e auxiliares do treinador apaziguaram a situação ainda no vestiário, mas o episódio causou uma rusga entre Patrick e o chefe da comissão técnica. A diretoria de futebol também trabalhou com o intuito de evitar que o problema tenha desdobramentos futuros. O executivo Rui Costa pontuou que as decisões de campo cabem ao treinador — o discurso foi para todo o grupo.

Há o desejo ainda de uma conversa à parte com o atleta no CT da Barra Funda. O papo deve acontecer nesta segunda-feira (7), no centro de treinamentos do clube.

Patrick tem 54 partidas pelo São Paulo em 2022, com nove gols marcados e oito assistências. Ele é um dos destaques do elenco comandado por Rogério Ceni.