Atlético-MG procura São Paulo e mostra interesse em Patrick

Galo fez consulta formal sobre o jogador de 30 anos, mas escutou que o Tricolor paulista só aceita liberá-lo por uma quantia importante

O Atlético-MG tem interesse na contratação de Patrick, meio-campista do São Paulo, no mercado da bola, como soube a GOAL.

Já foi feito contato entre as duas diretorias sobre o assunto. O diretor de futebol Rodrigo Caetano foi o responsável por procurar os paulistas e formalizar o desejo atleticano.

Ainda não foram discutidos valores, mas o Tricolor paulista exige uma compensação financeira para liberá-lo à Cidade do Galo — os mineiros escutaram que a pedida será elevada, mesmo que ainda não tenha um número concreto.

O São Paulo, a princípio, tem a intenção de manter Patrick no CT da Barra Funda. O jogador entrou em atrito com o técnico Rogério Ceni no decorrer da atual temporada, mas a situação foi solucionada nos bastidores, e o jogador era visto como um nome importante para o ano seguinte.

Mesmo que esteja nos planos para 2023, Patrick poderia ser negociado em caso de pagamento de um valor que agrade à cúpula. O atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2023 — ele foi contratado em janeiro deste ano.

Nesta temporada, o atleta participou de 54 jogos do São Paulo, somando 3.047 minutos em campo. No período, marcou nove gols e se responsabilizou por sete assistências.