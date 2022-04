Ceilândia x Brasiliense: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Candango 2022

A bola vai rolar neste sábado (9) para Ceilândia x Brasiliense, pelo jogo de volta da final do Candango, a partir das 15h30 (de Brasília), no Abadião. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Brasiliense tem a vantagem do empate para levantar o troféu.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo em casa, o Ceilândia busca encerrar o jejum de 10 anos sem título do Candango. Para isso, precisa vencer por dois gols de diferença.

"Sem dúvidas, encerrar o jejum de 10 anos sem o título do Candangão é uma motivação a mais. O jogo será extremamente difícil porque vamos competir contra um adversário de qualidade. Todo campeonato que disputo, gosto de brigar pela artilharia, mas o objetivo principal é conquistar o título", afirma o goleador alvinegro na competição.", afirmou Romarinho.

Do outro lado, o Brasiliense, atual campeão, busca voltar a vencer um título do Candangão em sequência, após 13 anos.

Possível escalação do Brasiliense: Edmar Sucuri; Andrezinho, Badhuga, Gustavo Henrique e Goduxo; Railon, Aldo, Zotti; Luquinhas, Tobinha e Marcão.

Possível escalação do Ceilândia: Matheus Kayser; Crystian, Gabriel Vidal, Igor Ribeiro, China; Gabriel Henrique, Pedro Medeiros, Tarta e Cabralzinho; Romarinho e Gabriel Pedra.

DESFALQUES

BRASILIENSE:

-

CEILÂNDIA:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceilândia e Brasiliense será transmitido ao vivo pela Eleven Sports, na internet, neste sábado (9).