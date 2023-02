Ceilândia x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Times se enfrentam na quinta-feira (23) pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Ceilândia e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), em Brasília, pela primeira rodada da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Fazendo boa campanha no campeonato brasiliense, o Ceilândia agora vira as suas atenções para a Copa do Brasil e tenta surpreender o forte rival.

Do outro lado, o Santos chega aliviado após praticamente escapar da possibilidade rebaixamento no Paulistão e agora quer fazer a sua confiança aumentar buscando uma vaga na próxima fase. Vale lembrar que o Peixe tem a vantagem do empate no confronto devido ao seu melhor ranking.

Prováveis escalações

Ceilândia: Henrique; Wisley, Euller, João Afonso e Werick; Everaldo, Dogão e Geovane; João de Deus, Milla e Gabriel. Técnico: Adelson de Almeida.

Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann.

Desfalques

Ceilândia

Sem desfalques confirmados.

Santos

Alex Nascimento, Sandry, Soteldo, Alison e Carabajal estão no departamento, Ed Carlos, Miguelito e Zanocelo ficaram fora por opção técnica.

Quando é?