Cech no hóquei e mais: jogadores que trocaram o futebol por outros esportes

Confira jogadores de futebol que se envolveram com outros esportes, como o ex-goleiro de Chelsea e Arsenal

Você já parou para pensar no que os jogadores de futebol fazem no tempo livre? Ou no que eles fazem quando se aposentam dos gramados?

Talvez você fique surpreso ao descobrir o que alguns jogadores fizeram após pendurar as chuteiras ou depois de perceber que o futebol não era para eles.

A Goal preparou uma lista com alguns jogadores de futebol que tentaram a sorte em outro esporte.

Eric Cantona

Uma das maiores lendas do e do futebol francês, foi jogador de futebol de areia pela . Começou por volta de 2002 e em 2005, como treinador da seleção de seu país, foi campeão do torneio.

Richarlyson

Campeão do mundo com o em 2005 e da América com o em 2013, Richarlyson tentou, por duas vezes, jogar vôlei. Em 2015, defendeu o time de Taquarituba e neste ano atuou por uma equipe de Bauru. Nas duas oportunidades os times eram amadores.

Ilhan Mansiz

Autor do gol da classificação da para a semifinal da de 2002, ele trocou o futebol pela patinação artística. Ele tentou vaga para as de Inverno de 2014, mas não conseguiu.

Petr Cech

O lendário goleiro de e saiu da aposentadoria para jogar hóquei no gelo. Em sua primeira partida com o Guildford Phoenix, Cech foi eleito o melhor jogador do jogo. Ele disse que sempre jogou de hóquei e que jogava quando era criança.

Bixente Lizarazu

O francês jogou 97 partidas pela seleção e chegou até a ser campeão do mundo. Depois de se aposentar no de Munique, em 2006, ele competiu no jiu-jitsu e chegou a ser campeão europeu em 2009.

Daniele Massaro

O atacante italiano perdeu um dos pênaltis na final da Copa do Mundo de 1994 e em 1998 e 1999 tentou a sorte nas corridas de rally.

Tim Wiese

Goleiro presente no elenco alemão que disputou a Copa de 2010, Wiese estreou em 2016 na WWE (e venceu sua luta).

Bruce Arena

Atual treinador do e ex-treinador dos EUA em duas Copas do Mundo (2002 e 2006), Arena jogou e foi assistente técnico de lacrosse após se aposentar como jogador de futebol, onde foi goleiro.

Shane Long

Antes de se mudar para a , onde atua pelo , Long jogou hurling, um esporte típico da , seu país natal.

Mick Channon

Ex-jogador da seleção da Inglaterra na década de 1970, Channon começou carreira no turfe após se aposentar do futebol. Na corrida de cavalos ele se tornou um dos treinadores mais respeitados do mundo.

Manfred Burgsmüller

Depois de uma carreira com sete anos no e cinco no , onde ganhou uma , Burgsmüller foi kicker do Rhein Fire, time de futebol americano da NFL Europe. Ele foi o atleta profissional de futebol americano mais velho a atuar, com 52 anos. O alemão, já falecido, venceu dois World Bowls.

Gabriel Batistuta

O argentino foi um grande goleador como jogador de futebol. Em 2005, ele se aposentou do futebol e anos depois começou carreira no polo. Ele liderou o em título no esporte.