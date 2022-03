Ceará x Tuna Luso: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

O Ceará enfrenta o Tuna Luso nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Brasil.

Já garantido às quartas de finais da Copa do Nordeste, o Vozão agora volta as atenções para a Copa do Brasil após eliminar o São Raimundo na primeira fase, enquanto o Tuna Luso venceu o Novorizontino por 1 a 0.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, são seis vitórias para cada lado, além de dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Castelão, o Ceará aproveitou a semana livre para focar na preparação e garantir a classificação na Copa do Brasil.

"A gente teve uma semana cheia, de preparação para enfrentar a Tuna Luso. A gente sabe que tem que assumir a responsabilidade de protagonista, que o Ceará é o favorito a passar, respeitando a equipe deles e fazendo um bom jogo para concretizar isso aí, conseguir a vitória e sair classificado", afirmou Richard à Rádio Verdes Mares.

Do outro lado, o Tuna Luso terá força máxima. Apenas Jayme, com dores musculares, é tratado como dúvida e pode aparecer no banco de reservas.



Mais artigos abaixo

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Lucas Ribeiro, Richardson, Lima, Vina, Mendoza, Zé Roberto.

Possível escalação do Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Charles, Lucão e Edinaldo; Alysson, Kauê, Caique e Alexandre Santana; Jayme (Luan Santos) e Paulo Rangel.

DESFALQUES

Ceará:

Iury Castilho, Jael, Richard, Fernando Sobral e Michel Macedo: departamento médico

TUNA LUSO:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Marielson Alves - BA

Assistentes: Jucimar dos Santos e Luanderson Lima - BA

Quarto árbitro: Alexandre de Souza - CE

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x Tuna Luso será transmitido ao vivo pelo Amazon Prime Video, na plataforma de streaming, nesta terça-feira, no Castelão.