Ceará x Sport Recife: escalação, desfalques e mais da Copa do Nordeste 2022

O Ceará enfrenta o Sport nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

O Vozão é líder do grupo B com oito pontos (duas vitórias e dois empates), enquanto o Sport aparece na terceira posição do grupo A com seis pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Castelão, o técnico Tiago Nunes terá o retorno de Richard Coelho, que cumpriu suspensão no empate com o Sampaio Corrêa.

Do outro lado, o Sport tem dois desfalques certos para o clássico: William Oliveira e Pedro Naressi, por questões contratuais.

O lateral-direito Ewerthon, com um desconforto muscular, o meia-atacante Jaderson, com entorse no tornozelo, são tratados como dúvidas.

"Com relação ao Ceará ainda teremos alguns jogadores que precisam entrar em forma, caso do Búfalo (o atacante Javier Parraguez) e do Rodrigão. Além disso, outros atletas não podem jogar, como o William e o Naressi por cláusula de contrato. Por isso ainda não poderemos ter uma equipe que poderia ter uma continuidade nos próximos jogos", afirmou o técnico Gustavo Florentín.

"Contra o Ceará gostaria de ter 80% de uma equipe ideal", completou.

No último confronto entre as equipes o Ceará venceu por 2 a 1, pelo Brasileirão 2021.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo, Michel Macedo, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, Victor Luís; Richardson, Richard Coelho, Lima, Vina, Mendoza e Zé Roberto.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ezequiel, Thyere e Chico, Sander; Pedro, Ronaldo (Blas) e Everton Felipe; Luciano Juba, Cristiano (Parraguez) e Flávio Souza.

DESFALQUES

Ceará:

Bruno Pacheco, Jael e Marcos Ytalo: departamento médico

Sport:

William Oliveira e Pedro Naressi: questões contratuais

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Ceará é favorito contra o Sport nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,65 no triunfo dos donos da casa, $ 3,50 no empate e $ 4,50 caso o Leão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,70 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar nos números exatos de escanteios do confronto. Neste caso, paga-se $ 8 quem acertar. Para quem apostar em mais de 10 escanteios, paga-se mais de $ 2,00, e $2,20 para quem apostar em menos de 10 escanteios.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Ceará x Sampaio Corrêa será transmitido ao vivo pelo SBT (para CE e PE), na TV aberta, e pelo Nordeste FC, no pay-per-view, nesta terça-feira, no Castelão.