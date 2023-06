CBF se reúne com líderes da seleção brasileira e debate sobre novo treinador

Alisson, Marquinhos, Danilo e Casemiro deram opiniões e ouviram os planos de Ednaldo Rodrigues

A saga da seleção brasileira em busca de um novo treinador continua. O presidente Ednaldo Rodrigues mantém Carlo Ancelotti como o grande alvo e já avalia esperar o treinador até junho de 2024. Na última quarta-feira (14), o mandatário teve uma reunião com os líderes da equipe para falar sobre o tema.

Segundo soube a GOAL, estiveram presentes o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos, o lateral Danilo e o volante Casemiro. O presidente da CBF abriu a esses jogadores a situação de momento e os planos que tem na busca pelo novo treinador. Além disso, ele ouviu a opinião dos atletas sobre o tema.

O zagueiro Marquinhos, confirmou em entrevista coletiva, o bate papo.

“Tivemos uma conversa com ele ontem, não cabe a mim dar o passo a passo do que a seleção está fazendo. Ele tem um plano a seguir, a gente dando ideias, colaborando nas informações e a decisão é realmente dele. Com a decisão que ele acatar. Ele vai analisar as últimas coisas que ele tem que analisar e depois sim tomar a decisão”.

Caso decida esperar por Carlo Ancelotti até junho de 2024, a seleção brasileira ficará com treinador interino por pelo menos oito jogos. Entre eles, seis partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo dw 2026. Ainda segundo sabe a GOAL, a espera só aconteceria caso o atual treinador do Real Madrid topasse assinar uma espécie de pré-acordo e colocasse alguém de confiança para comandar a equipe durante este período.

Outro fato que pesa para Ednaldo Rodrigues pensar em esperar por Carlo Ancelotti, é não querer mexer com os treinadores do Campeonato Brasileiro. O mandatário não pretende abordar ninguém que está disputando a competição neste momento, o que é o caso de Fernando Diniz e Dorival Júnior, nomes bem cotados internamente.

Logo, esperar até dezembro, quando termina o Brasileirão, ou mais seis meses, não faria tanta diferença na cabeça do treinador. Por outro lado, segundo soube a GOAL, alguns atletas afirmaram que quanto antes iniciarem o trabalho com o novo treinador, melhor.